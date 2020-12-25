Коронавирус в Иркутске, 25 декабря. Вот уже несколько дней количество выздоровевших за сутки превышает число заразившихся за это же время. Это не может не радовать. И хотя через пару-тройку дней случаев инфицирования в Приангарье с начала пандемии уже будет 39 000, большинство с инфекцией в нашем регионе с инфекцией справляются.Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 25 декабря [данные уточняются]Коронавирус в Иркутске, 25 декабря: область на 2 месте по числу выздоровевшихПоказатели Иркутской области по числу победивших коронавирус равны среднесибирским и выше общероссийских. При этом по количеству выздоровевших пациентов наш регион так же имеет успехи.«Приангарье на втором месте рейтинга Сибирского Федерального округа среди регионов с наибольшим абсолютным числом людей, которые справились с коронавирусом», - сообщает Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.Что касается долевого соотношения заразившиеся/выздоровевшие, то по этим показателям, регион на пятом месте в Сибири – у нас 87%. Эту строчку мы делим с Кемеровской областью. Лучше всего дела обстоят в Республике Алтай, там выздоровело 95%, в Омской области и Тыве – 91%.- Меньше всего выздоровели от числа заразившихся в Томской области (80%) и в Хакасии(81%), - уточняют в ИЦК.При этом Сибирь остается округом с самым большим процентом выздоровевших пациентов в России.ЦИФРЫ224 294 человека выздоровели в Сибири (данные на 22.12)Читайте также:Два госпиталя построили в Иркутской области всего за пять месяцев (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08