\\"На Синюшке пожар!\\" Слухи о том, что что-то сильно горит на бульваре Рябикова, в микрорайоне Синюшина гора, поползли по Иркутску после обеда. Вскоре стало ясно, что пожар - в районе гаражей и там сгорела машина.- В 14. 14 местного времени от очевидца поступило сообщение о пожаре в гаражом кооперативе, - сообщают подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны из-за разгерметизации газобаллонного оборудования автомобиля он загорелся.Огонь перекинулся и на соседний гараж, могли заняться огнем и другие боксы. С учетом того, что практически в каждом из них стоит машина, заправленная топливом, это грозило серьезными неприятностями.Однако пожарным удалось вовремя справиться с огнем и не дать ему распространиться дальше. Через 45 минут, в 15.05 пожар был остановлен, а спустя еще полчаса и потушен. Погибших нет. Травмы получил владелец автомобиля, в котором разгерметизировался газовый баллон, он попал в больницу с ожогами лица и рук. Точная причина, по которой вышло из строя оборудование, еще будет устанавливаться. В обсуждениях в соцсетях городские водители практически уверенно говорят о том, что, возможно, он попытался сам поменять баллон.