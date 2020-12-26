Ночь на железных койках под простыней. Впрочем, гораздо чаще в вытрезвителях стояли просто топчаны. Из всего «сервиса» - вода в баке с привязанной к нему железной кружкой. Примерно так выглядели все вытрезвители страны в советские годы. Их основная задача была – дождаться, пока «клиент» придет в чувство, при необходимости оказать помощь. А потом – и передать информацию в семью и на работу, чтобы «приняли меры». В Иркутске вытрезвители стали свертывать в 90-ые. На них просто не было денег. Окончательно они прекратили свое существование в начале 2000-ых. Потом их пытались восстанавливать, но тщетно. После того, как Госдума приняла решение об их восстановлении, медучреждения для пьяных снова станут реальностью с 1 января 2021 года. Конечно, в более современном виде, на условиях частно-государственного партнерства.Как это будет – точно пока никто не знает. Но можно предположить, что общий принцип останется тем же, что и был – минимум удобств, максимум пользы в смысле протрезвления. И медицинская помощь, естественно. В Ангарском вытрезвителе, который работал в 2008 году, на 50 «клиентов» приходилось 24 человека персонала, от шоферов до врача.-В советские годы система была такая –в каждом районе по своему вытрезвителю, самый большой – в Кировском районе, нынешнем городском центре, - рассказывает КП-Иркутск полковник милиции в отставке Владимир Белоусов. – Милиция тогда имела двойное подчинение – МВД и райисполкомам ( сейчас это – управления округов). Вытрезвители содержались за счет городской власти. Она содержала помещение, автотранспорт, платила зарплату сотрудникам, в том числе и медикам. Штат рассчитывался от числа «клиентов», которых доставляли в помещение, но на каждые 10-15 человек обязательно был дежурный офицер, фельдшер, «выводные» - они отправляли пьяных по местам в палаты, экипаж – водитель и 2 милиционера, они занимались рейдами по территории. Обязательно в каждом учреждении была и кастелянша – она выдавала каждому подушку, две простыни, одеяло.Кроме собственного транспорта, который курсировал по городу, пьяных доставляли и экипажи ППС.-Польза была несомненная. И особенно в нашем климате, когда зимой человек, потеряв над собой контроль, может быстро замерзнуть, - продолжает Владимир Белоусов. –Кроме того, каждый из пьяных – это либо потенциальная жертва, либо потенциальный преступник. Тем более сейчас пьянство молодеет, а чем люди младше – тем больше они склонны к рискованному поведению.Конечно, такой «сервис» не мог быть без санкций, за все надо платить. В советские годы, вспоминает полковник Белоусов, попавшего в вытрезвитель ждало строгое наказание: его поведение обсуждали всем коллективом, там и предлагали варианты наказаний – могли лишить премии, перенести отпуск с лета на зиму, дать строгий выговор. Сейчас ситуация, конечно, поменялась и подобный список наказаний необязателен. Вероятно, будет взиматься какая-то плата за постой.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАЗаместитель главного врача «Скорой помощи» Михаил КозиевЭто разгрузит медицину-Есть два понятия – алкогольное опьянение и алкогольная интоксикация. И чем плох алкоголь – тем, что эта грань очень зыбкая, для каждого человека своя. Если человек просто пьян, даже сильно, он не требует экстренной медицинской помощи. Но он требует наблюдения, необходимо и место, где бы он мог прийти в себя – выспаться. А если человек в стадии отравления спиртным, то тут необходима помощь медиков. Поэтому принимаемое решение о восстановлении вытрезвителей, безусловно, снизит нагрузку на скорую и на другие медицинские учреждения. Сейчас людей, оказавшихся в общественных местах в состоянии сильного опьянения, если они не в состоянии сами передвигаться, нарушение координации - их доставляют в психо- неврологический диспансер, а тех, у кого есть признаки интоксикации – в токсикологию МСЧ ИАПО. А если тех из них, кому не нужна специализированная помощь, а это большинство, будут доставлять в вытрезвитель, где за ними будут осуществлять наблюдение и помощь, а среди персонала – хотя бы один фельдшер или медсестра, это во благо. В конце концов, при ухудшении состояния, их доставят в больницу.