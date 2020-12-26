Коронавирус в Иркутске, 26 декабря. Подтвержденных случаев инфицирования на сегодняшний день 39 тысяч 470, и число заразившихся выросло за минувшие сутки на 268 человек. В коронавирусных госпиталях региона находится 3071 пациент. И очень хороший знак, это меньше, чем накануне, на 131 больного. Значит, помощь в условиях стационара, которую оказывают больным с тяжелой пневмонией, востребована далеко не так, как еще месяц назад, когда в больницах не хватало мест, а врачи из-за наплыва заболевших не успевали посетить всех их в тот же день. Сейчас ситуация иная, регион вышел на плато по ковиду, как говорят инфекционисты.Количество выздоровевших от коронавируса растет каждый день и уже давно. За прошедшие сутки оно увеличилось еще на 335 человек и достигло 34 536. К сожалению, с вирусом удается справиться далеко не всегда. Прошедший день унес 18 жизней, из них 16 - от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса достигло 1273, от других заболеваний - 176.Коронавирус в Иркутске, 26 января: вакцинация продолжаетсяСегодня стало известно, что делать прививки будет массово. Вернее, еще более массово, чем предполагалось ранее - Минздрав одобрил вакцинацию жителей старше 60 лет. Что касается нашего региона, то сейчас защиту от инфекции получают те, кто находится под особым ударом из-за постоянного контакта с больными либо бессимптомными носителями вируса. Это прежде всего врачи и учителя. В регион поставили еще 2100 доз вакцины.- Всего на сегодняшний день поступило 2742 дозы. Сейчас мы вакцинируем медработников и учителей. Дополнительно мы открыли прививочные кабинеты в Усть-Куте, Усть-Илимске и Иркутске. Таким образом, сегодня у нас девять 9 прививочных пунктов в восьми муниципалитетах. Чтобы не прерывать процесс, будем проводить вакцинацию в праздничные дни, - сказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.Очередная партия вакцины поступит в регион уже в январе, а делать прививки будут и в новогодние праздники.Коронавирус в Иркутске, 26 января: неотложная и экстренная помощь в новогодние праздники будет работать круглосуточноРаспоряжение об организации медицинскои помощи с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года подписал министр здравоохранения Иркутскои области Яков Сандаков.В соответствии с документом в медицинских организациях региона назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации медицинскои помощи, эпидемиологическои безопасности. В новогодние праздники также буду проводиться консультации и диагностические исследования.Амбулаторную медпомощь участковые терапевты и педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов будут оказывать в обычном режиме по 31 декабря 2020 года, а также 2, с 4 по 6, с 8 по 9 января 2021 года, а 3 и 10 января 2021 года с 9.00 до 15.00 ч. в дежурном режиме.