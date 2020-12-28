Вот-вот наступит Новый год, а за ним - долгожданные каникулы. Иркутяне будут гулять, отдыхать, проводить с близкими целых 10 дней. Но повседневные заботы никто не отменял. А вдруг в это время случится что-то экстренное? Главное - без паники. Как работает ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске, уже известно.Пока весь город отдыхает, у коммунальщиков полно забот. Убирать с улиц и дорог снег, вывозить мусор, и, конечно, дежурить на случай, если у кого дома отключится электричество или прорвет трубу. Звонить можно в свои управляющие компании, а если ответа нет, то выручат по одному из общих номеров. Там подскажут, как работает ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске.Добавим, что в новогодние праздники полицейские и спасатели обычно дежурят в усиленном режиме. Если случилось ЧП, звоните в службу спасения, а также по номерам, указанным ниже.ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИКЖКХ- горячая линия мэрии - (3952) 52-00-25;- единая диспетчерская служба Иркутска - (3952) 520-112.Полиция и МЧС- Служба спасения – 112.- МЧС Иркутской области - (3952) 39-99-99;- пожарная служба - 01, 112, c мобильного - 101;- дежурная часть МО МВД России «Иркутское» - (3952) 21-68-05;- дежурная часть ГИБДД Иркутска - (3952) 217-631.- Байкальский поисково-спасательный отряд - (3952) 70-69-80;- дорожная служба Упрдор «Прибайкалье» - (3952) 29-21-39.ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИКЖКХ- горячая линия мэрии - (3952) 52-00-25;- единая диспетчерская служба Иркутска - (3952) 520-112.Полиция и МЧС- Служба спасения – 112.- МЧС Иркутской области - (3952) 39-99-99;- пожарная служба - 01, 112, c мобильного - 101;- дежурная часть МО МВД России «Иркутское» - (3952) 21-68-05;- дежурная часть ГИБДД Иркутска - (3952) 217-631.- Байкальский поисково-спасательный отряд - (3952) 70-69-80;- дорожная служба Упрдор «Прибайкалье» - (3952) 29-21-39.