Коронавирус в Иркутске, 28 декабря. В Приангарье вот уже несколько дней подряд – с 22 декабря - количество победивших болезнь за сутки больше случаев заражения за то же время. Это не может не радовать! Все больше подхвативших заразу будут отмечать Новый год дома. Исходя из статистики Оперативного штаба, в декабре выздоровели более 6400 жителей региона (6482 на 27.12).Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 28 декабря: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 261 заболевшего. Количество случаев заражения в регионе приближается к 40 тысячам - 39 996. Выздоровели за 24 часа - 39 человек. Всего с коронавирусом в Приангарье справились 34 877 сибиряков.В больницах 28 декабря остаются 3176 пациентов. Увы, сегодня стало известно, умерли еще 15 зараженных: причиной смерти в трех случаях стали иные заболевания, в 12 - COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 1480 человек с коронавирусом.Коронавирус в Иркутске, 28 декабря: иркутянам, ангарчанам, братчанам и жителям Усть-Илимска нужно быть особенно аккуратнымиТакой вывод можно сделать, взглянув на карту распространения коронавируса в Иркутской области. Именно в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске зафиксировано наибольшее число случаев заражения. И там же продолжается активный рост количества заболевших за сутки. Эти 4 города в ежедневной сводке Оперативного штаба дают большее число новых зараженных.Есть на карте и районе, которые уже чисты от новой коронавирусной инфекции – роста зараженных там больше нет – это Катангский, Казачинско-Ленский, Усть-Удинский, Боханский и Аларский районы. Подробнее – здесь.Коронавирус в Иркутске, 28 декабря: началась короткая рабочая неделяНа календаре понедельник, 28 декабря. Рабочая неделе нынче продлится всего 3 дня – 31 число глава Приангарья Игорь Кобзев объявил выходным днем. У сибиряков будет время приготовить новогодний стол в спокойном размеренном темпе, а не впопыхах после работы.Кстати, «Комсомолка» узнала, сколько будет стоить накрыть стол как у Наденьки из фильма «Ирония судьбы» в Иркутске – об этой в материале нашего корреспондента.Также, чтобы не пришлось скучать на новогодних каникулах, сделали для Вас подборку, где можно отдохнуть – она здесь. Театральные события для детей и встречи с Дедом Морозом онлайн – тут.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08