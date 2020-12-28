Дорогие друзья!С приходом Нового года мы всегда подводим итоги минувшего. 2020-й принес нам немало испытаний. Это был нелегкий период для Иркутской области, страны и мира. Пандемия обнажила ряд системных проблем, внесла свои коррективы в жизнь каждой семьи. Многие из нас столкнулись с серьезными трудностями.В 2020-м к нам в партийную приемную поступило более трех тысяч обращений. Несмотря на все эпидемиологические ограничения, основной задачей для меня было сделать так, чтобы по всем обращениям в разных муниципалитетах Иркутской области была проведена работа. Мы добивались проведения и наладки уличного освещения, ликвидации свалок, ремонта детских садов и школ, решали личные проблемы граждан, покупали компьютерную технику для школьников. Мы делали и делаем все возможное, чтобы ни на одно из обращений не была получена отписка.Но несмотря на все трудности уходящий год подарил нам немало хорошего. В 2020-м наша область выбрала нового губернатора - Игоря Кобзева. Как депутат Законодательного Собрания от северных районов могу сказать, что благодаря ему удалось сходу пробить решения многих инфраструктурных проблем округа, которые не решались в правительстве все предыдущие годы. Игорь Иванович целиком и полностью оправдывает доверие, оказанное ему жителями Иркутской области. Прибайкалье, наконец, оказалось в сильных руках, и нам за регион можно быть спокойными.Буквально через несколько дней мы вступим в новый 2021 год. Сложно предположить, каким он станет и что принесет, как скоро мы вернемся к привычному укладу жизни, но я верю, что всем нам он подарит хорошие перемены, станет стартом для важных свершений. Я желаю вам встретить его в кругу родных, любящих вас людей!С уважением, Николай ТРУФАНОВ,председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области,руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.