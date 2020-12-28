Дорогие друзья, год 2020 – високосный, но мы, конечно, встречали его с распахнутым сердцем и надеждами. Уверен, что несмотря на трудности, пандемию и экономический спад, многие в этот год одержали свои маленькие и большие победы, радовались успехам и достижениям!Многие вещи в этом году мы увидели в другом свете. Стали больше ценить простые человеческие желания, стали терпимее и бережнее относиться друг к другу. Если бы меня спросили, какой девиз этого года, я бы ответил - сплоченность. Чужой беды не бывает. Мы сплотились, каждый в силу своего характера и возможностей помогает другим: кто вниманием и заботой, кто, покупая оборудование и другие необходимые вещи в больницы. Мы вместе! Не рядом, а именно вместе. Проводим его с легким сердцем.