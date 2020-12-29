1. Вместе в борьбе с коронавирусомEn+ Group многое сделала, чтобы помочь людям в столь непростое время.Волонтеры доставляли ветеранамсамые необходимые продукты на дом, а для медицинских учреждений были закуплены и переданы средства индивидуальной защиты.Важно, что благодаря En+ Group в регионах, где работает компания, появились современные медицинскиецентры для больных внебольничной пневмонии. Учреждения удалось построить в 7 городах, в том числе в Иркутской области – в Шелехове, Братске и Тайшете. Объекты возвели после встреч основателя компании Олега Дерипаска с губернаторами регионов. Также больницыполучили 15 машин скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, финансовую помощь на приобретение лекарств.Безусловно, в компании постарались защитить и своих сотрудников. Часть из них перевели на удаленную работу, а для персонала, обеспечивающего жилые дома, медучреждения и организации теплом и электроэнергией, закупили дезинфицирующие средства, перчатки и маски. Была организована и горячая линия по оказанию помощи работникам.2. «Новая энергия» - новый импульсКомплексная программа модернизации гидроэлектростанций«Новая энергия» стартовала в 2007 году, инвестиции громадны и составят 21 млрд рублей. И особенно активно реализовывается программа в последнее время. Так, в 2020 году на Иркутской ГЭС после полной замены был запущен новый гидроагрегат №2. Он позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Вскоре заменят и гидроагрегат №1, основное оборудование уже доставлено на станцию.А на Братской ГЭС проведено обследование и заказаны рабочие колеса, первое из них поступит на предприятие в марте 2021 года и будет установлено на гидроагрегат №3. На Красноярской ГЭС также начали капитальный ремонт с элементами реконструкции одного из гидроагрегатов, а также запустили глобальный проект по замене семи силовых трансформаторов.3. Модернизация ТЭЦВ Ангарске – на финишной прямой перевод нагрузки с ТЭЦ-1, которая устарела и будет закрыта, на ТЭЦ-9 – более эффективную. Собственные инвестиции En+ Group в проект, направленный на уход от неэффективной генерации и перевод на более экологичное тепло- и энергоснабжение, составили 3,45 млрд рублей.En+ Groupпродолжает и другие проекты по модернизации теплоисточников. В Братске, на ТЭЦ-6 до 2022 году будут заменены основные элементы оборудования, и, тем самым,увеличится мощность станции. Стоимость проекта составляет почти 1,6 млрд рублей. А для Иркутской ТЭЦ-10 компания подписала договор о поставке трех турбогенераторов нового поколения. Контракт оцениваетсяв более 1,3 млрд руб. Помимо этого, на ТЭЦ-10 модернизируют три энергоблока на сумму в 1,1 млрд рублей.4. Три новые электрозаправкиВ декабреEn+ Group открыла в Приангарье первые три электрозаправочные станции для электромобилей (две в Иркутске и одну в поселке Листвянка). Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит качество зарядки автомобиля: 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт или более медленную - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ - одновременная зарядка двух электромобилей.Инвестиции в проект по внедрению экологичных технологий составили более 10 млн рублей.5. Развитие инновационных направлений бизнесаВ 2020 году компания En+ Group совместно с компанией BitRiver создали совместное предприятие по Bit+ для майнингакриптовалют с использованием возобновляемой энергии. Первая площадка на 10 МВт расположена в Братске.En+ Group обеспечивает гарантированные поставки электричества, а BitRiver отвечает за операционное управление.6. Модернизация сервисов обслуживанияВ Иркутске расширен функционал «личного кабинета» - теперь в нем можно сделать акт сверки взаиморасчетов. Кстати, количество пользователей личного кабинета «Иркутскэнергосбыт» выросло на 20% и превысило 540 тысяч, а доля платежей через онлайн сервисы составила 57%. Этот год стал юбилейным для Единого энергетического информационно-справочного центра, созданного 10 лет назад.7. 10-летие «360»Волонтерский экологический проект «360» в юбилейный раз прошел в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. Марафон объединяет людей со всего мира, которые стремятся сделать чище нашу природу. Добровольцы выходят на берег озер и рек, в пригородные леса и места отдыха, в заповедные территории и убирают мусор, строят экотропы, обустраивают туристические стоянки и т.д. И не только. «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. Программа обширна и включает самые разные направления. Что нового? В 2020 году стартовал грантовый конкурс по поддержке экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем. Победители конкурса создали масштабный арт-объект «Водовороты» в Иркутске, выполнили маркирование экотроп на Ольхоне, запустили информационный сайт «Центр устойчивого развития на Байкале», расчистили и благоустроили родниковые ручьи и т.д.ТОЛЬКО ЦИФРЫВ 2020 годупочти 1000 участников со всей страны520 мешков мусора собраноотправлено на утилизацию:- 1290 кг стекла- более 270 кг металла- 330 кг пластика- 3500 кг автомобильных покрышек.537 деревьев высажено20 информационных стендов установлено3 зоны отдыха обустроено8. Льготная ипотекаСоциальная ответственность и забота о людях – в действии! En+ Group запустила корпоративную жилищную программу для сотрудников энергетических предприятий в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Нижний Новгород, Дивногорск, Ангарск, Миасс. Ипотека предоставляется без первоначального взносана 10, 15 и 20 лет, 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания. Ставка в ноябре составляла 6,25%. За первые несколько месяцев 80 человек, большинство из которых работает на производстве, утверждены банком к участию в программе и стали новоселами!9. Лыжная база в ТулунеВ Тулунепостроено новое здание лыжной базы. Теперь здесь есть все, чтобы с комфортом заниматься спортом - раздевалки с санузлами и душевыми, тренерская, комнаты для хранения и подготовки инвентаря. Событие стало одним из ключевых по восстановлению и развитию социальной инфраструктуры в пострадавшей в 2019 году от наводнения территории.Строительство базы входит в проект «На лыжи!», которыйотметил в этом году 5-летие. Его главная цель – чтобы как можно больше людей приобщились к здоровому образу жизни. А для этого компания вкладывает огромные средства на создание инфраструктуры, воспитание чемпионов, покупку спортинвентаря. За время существования проекта созданы стадионы и тренировочные базы в Ангарске, Братске, закуплены снегоуборочные машины для обслуживания лыжных трасс – ратраков и еще приобретеноболее 1100 единиц лыжного инвентаря. Также 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.10. Поддержка «Байкал-Энергии»«Байкал-Энергия» обновила тренерский штаб. Главным наставником команды стал титулованный Евгений Хвалько. Он - мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Мира, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов и двукратный обладатель Кубка России.Появились и новые игроки, среди них спортсмены уровня сборной страны. А еще первым скандинавским легионером в истории иркутского хоккея с мячом стал приглашенный в клуб шведский спортсмен Мартин Ландстрём.Более того, в 2021 году клуб получил в безвозмездное пользование на 10 лет объекты инфраструктуры современного Ледового дворца «Байкал». Это позволило нашим хоккеистам тренироваться и проводить домашние матчи на льду новой арены, а болельщикам поддерживать любимую команду в комфортных условиях.