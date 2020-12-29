2020-й подошел к завершению. В конце каждого года идут разговоры о том, что он был непростым. 2020-й в этом плане особенный. Как оценивает уходящий в историю год мэр Саянска, каким он стал для города и его жителей - интервью с Олегом Боровским.- Этот год, конечно, уже вошел в историю и оставит о себе много воспоминаний. Он обещал быть очень интересным и насыщенным. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для саянцев - юбилей города, его 50-летие. Жители Иркутской области в этом году выбирали губернатора. Вся страна голосовала за поправки в Конституцию, - говорит Олег Валерьевич.- По большому счету все, что мы намечали на этот год, - сделано. Исполненный бюджет 2020 года - два миллиарда рублей. Бюджет 2021 года только на старте составляет 1,8 миллиарда. Для сравнения, в 2014 году он был 750 миллионов.За два года отремонтирована самая протяженная улица города - проспект Ленинградский. Остались небольшие штрихи, которые доделаем весной, контракт до 31 августа 2021 года. Дорожное полотно уложено досрочно. Подрядчик - дорожная служба Иркутской области, которая делает в городе уже не первую дорогу. Всегда качественно, с соблюдением графика.План капитального ремонта дорог в Саянске разработан до 2025 года.- На следующий год приступаем к капитальным работам еще на одной серьезной трассе - улице Советской. Есть проектно-сметная документация на другие улицы. Все делаем по плану.Строится школа на 550 мест в микрорайоне Ленинградском.- Уверен, что 1 сентября следующего года восьмая школа города откроет свои двери для учеников. Город уйдет от второй смены, которая пока еще сохраняется в двух школах. Огромное спасибо за поддержку в реализации этого проекта министерству образования, его главе Елене Апанович.В этом году проведен капитальный ремонт трех объектов спортивной сферы - Дом спорта, «Мегаполис-спорт», бассейн «Дельфин». Построен новый крытый хоккейный корт «Ледовый». Планы на следующие годы - строительство корта с искусственным ледовым покрытием и модернизация Центра зимних видов спорта (горнолыжная база), создание центра силовых единоборств.В микрорайоне Юбилейном в новое помещение переехала детская библиотека: здание освободилось после строительства детской школы искусств и переезда музыкальной школы. Проведен капитальный ремонт, теперь это тоже библиотека современного уровня.- В этом году зародилась новая традиция - мы привлекаем художников к оформлению объектов социальной сферы, - рассказывает мэр. - Первым стал капитально отремонтированный детский сад № 1, за ним детская библиотека. Получается очень интересно, всем нравится, поэтому будем продолжать.Многое сделано по проекту «Народные инициативы».В числе мероприятий текущего года - приобретение 11 спортивных комплексов для дворовых территорий:- Радует, что мы уже перешли на новый уровень. Детскими площадками наши дворы обеспечены, теперь оснащаем спортивным оборудованием - воркаутами и тренажерами. По этой программе также обустроен скейтпарк в микрорайоне Юбилейном.На «Народные инициативы» общая сумма на следующий год, с местным софинансированием, составит порядка 12 млн рублей, так же, как и в текущем году. На благоустройство в рамках проекта формирования современной городской среды - 21 млн рублей. Уже есть планы по благоустройству дворов и общественных пространств. В уходящем году по этой программе был благоустроен сквер Комсомольский, созданный на месте многолетнего пустыря, - по просьбам жителей.Завершены работы по скверу Первостроителей, благоустроен парк «Таежные бульвары», ставший не только настоящей достопримечательностью, но и любимым местом отдыха горожан. Детские площадки, зоны для молодежи и взрослых, территории для спорта и творчества, созерцания и активного отдыха. Здесь современно, комфортно и уютно, а главное - не только сохранено зеленое богатство парка, но и появились и новые насаждения.Идет работа над планами по благоустройству улицы Советской.- Проектировщики у нас уже побывали, выслушали пожелания, ждем их наработки, - делится мэр. - Задача, которая стоит перед архитекторами, - разработать проект, с которым мы можем претендовать на победу в федеральном конкурсе, - он пройдет в 2021 году, - это даст возможность получения гранта на благоустройство территории - как это было с парком «Таежные бульвары».После Нового года планируется открытие детского сада № 1 «Журавленок», в котором проведен капитальный ремонт. Сейчас он наполняется мебелью, оборудованием. Помогают в этом плане и предприятия, к примеру, «Саянский бройлер» подарил стирально-сушильную машину. Изготовлением мебели для детского сада занимается саянское предприятие «Сибстройсервис Плюс», - подрядчик определен на конкурсной основе.- Надеемся, с финансированием на оплату мебели область поможет Саянску, - говорит Олег Боровский.Идет капитальный ремонт в детском саду № 19. Проходит экспертизу проектно-сметная документация на детский сад № 21. Далее по плану - детсад № 25.В следующем году начинаем строить детский сад в микрорайоне Мирном.- Считаю, если в городе идет строительство, капитальный ремонт социальных объектов, благоустройство, значит, город живет, - уверен мэр Саянска.Введены в эксплуатацию два жилых дома девятого микрорайона, построенные по принципу таунхаусов. Веснойпланируется еще два. Пока в этом микрорайоне намечено десять домов:- То, что сегодня микрорайон начинает заселяться, - очень хорошая новость, мы шли к этому пять лет. Стоимость квадратного метра осталось 29 680 рублей. Это даже ниже, чем на вторичном рынке.Начнется строительство водовода в микрорайоне Таежном, здесь люди живут без него с 1994 года. В текущем году в микрорайоне построены электрические сети. В прошлом году вода и электричество проведены в микрорайон Лесной. В микрорайоне 6Б построены электросети. И вот дошла очередь до Таежного. Следующее направление - дороги. Нужно дальше развивать эти микрорайоны.О чем еще мечтается?- Мечтать нужно всегда с пользой, просматривая возможности и пути воплощения. Как видим, за эти годы многое из того, что казалось несбыточной мечтой, нам удалось воплотить, - подчеркивает мэр. - Еще одна из таких надежд - строительство тепличного комбината. Решение этого вопроса конечно, затянулось по времени. Тут и экономическая ситуация вмешалась, и пандемия. Но работа идет. Твердо надеемся, что на будущий год строительство начнется.На сегодня в Саянске три резидента ТОСЭР. Два из них - действующие - предприятие по производству крупногабаритных пластиковых емкостей «Ирпласт» и компания по глубокой переработке древесины ПК «МДФ»:- Обе компании серьезные. МДФ решает глобальные вопросы по инвестроекту. Вложения составят почти 1,2 млрд рублей. Будет новое производство по переработке. Развивается «Ирпласт», который уже выходит на международный уровень. Есть и потенциальные инвесторы.Конечно, в числе планов - продолжение строительства девятого микрорайона города. Кроме того, Саянск надеется на строительство жилья в рамках областных программ. Этот вопрос уже выносился на уровень губернатора и правительства:- Мы с коллегами, мэрами территорий, предлагаем строить новые дома с учетом их заселения представителями разных категорий населения - чтобы в одном доме предоставлялись квартиры детям-сиротам, а также учителям, врачам. Город надеется, что хотя бы один дом такой категории у нас будет возведен.Нельзя не затронуть ситуацию с пандемией, которая повлияла на все сферы жизни.- Ситуация в медицине непростая. Врачей не хватает. На приеме, на вызовах работают фельдшеры. Врачей всегда не хватало, теперь стало еще сложнее, нагрузка и опасность возросли. Не все выдерживают, кто-то увольняется. Те, кто остается - бесспорно, герои, сражаются на фронте борьбы с инфекцией. И несут потери. Болезнь унесла жизнь Веры Нуриахметовой, заведующей детским отделением городской больницы, которая за 31 год своей работы немало сделала для сохранения здоровья маленьких горожан. Она навсегда останется в памяти поколений саянцев - ее именем назвали улицу, ведущую к больнице. Ко Дню медицинского работника будет установлен памятный знак.- Коллективы учреждений, предприятий города, волонтеры очень активно включились в оказание благотворительной помощи, даже те, кто раньше никогда в этом не участвовал. На благотворительные средства закупается питьевая вода, одноразовая посуда, медицинские приборы, помогаем автомобилями для доставки врачей к пациентам, доставляется питание медицинскому персоналу. С привлечением благотворительной помощи «Саянского бройлера» и «Саянскхимпласта» проводились модернизация и расширение линии подачи кислорода к отделениям городской больницы - для пациентов с пневмонией. Наши люди, когда наступают трудные времена, сплачивается для работы на общие цели, объединяются, забывая разногласия, споры. И это помогает нам выстоять. Огромное спасибо всем, кто оказывает такую помощь.В Саянске традиционно готовят на благотворительные средства новогодние подарки для детей из нуждающихся многодетных семей. В этом году более 600 ребятишек получают такие подарки.Саянский благотворительный фонд за эти годы показал свою эффективность и необходимость в решении разных вопросов.Фонд работает с благотворительными средствами предприятий, предпринимателей в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Благотворительные поступления - целевые, их расходование прозрачно, сотрудники фонда представляют отчеты за каждый рубль. Без такой аккумулирующей организации, без благотворительных средств мы бы не смогли реализовывать такой объем мероприятий, акций, проектов, который ежегодно проводится. Это городские праздники и конкурсы, выделение средств на благоустройство, помощь одаренной молодежи, финансирование поездок на конкурсы, фестивали, соревнования различного уровня, помощь в проведении ремонтов, приобретение мебели, оборудования для учреждений, поддержка людей в трудной финансовой ситуации и многое-многое другое.- Как мэр, работал с тремя губернаторами региона. У Саянска со всеми складывалось взаимопонимание, - подчеркивает Олег Боровский. - Можно сделать вывод, что нам способствуют высшие силы, но здесь скорее другое: руководители области ценят наше стремление к развитию города, рациональное и своевременное расходование выделяемых средств. Такой подход всегда находит поддержку. С Игорем Ивановичем Кобзевым у нас есть взаимопонимание, есть общий настрой на развитие города. Губернатор был в Саянске несколько раз. Игорь Иванович - человек неравнодушный, вникает в проблемы каждого муниципалитета. Вопросов много, сразу все не решишь. Всегда говорю, нужно все делать постепенно, шаг за шагом. Мы видим, какие серьезные изменения произошли в Саянске за шесть лет. Не только в облике города, но и в настроении горожан. Несмотря на трудности, мы движемся вперед.В течение пяти лет, начиная с оценки итогов 2015 года, Саянск входит в число лучших, занимая первые места по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие».По итогам 2013, 2014 и 2017 годов у Саянска также были дипломы победителя в номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территорий».Намеченное выполнено. Планы на будущее - масштабные и не менее грандиозные.- Пусть следующий год будет насыщенным на хорошие, добрые события, - говорит Олег Боровский. - Пусть он станет очередным этапом поступательного развития, шагом в будущее. Верю, что так и будет.