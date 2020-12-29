Яркий метеор, пролетающий в небе над Иркутской областью, заметил житель Усть-Кута Алексей Тупицын. Вечером, 28 декабря, около 18:47 часов мужчина ехал по трассе Братск-Усть-Кут, и, проезжая стеллу «Нижнеилимский район» увидел, как светящийся красным объект всего за несколько секунд пересек небо. При этом след от него сохранялся на небе около минуты, и сибиряку даже удалось его сфотографировать.- Очевидец уже заполнил форму отчта о метеоре на сайте Международной метеорной организации Imo.net, однако одного свидетельства недостаточно для фиксации события, - говорит директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров - Поэтому мы обращаемся ко всем, кто стал свидетелем этого явления, с просьбой оставить отчет на сайте. Особенно ценно, если кто-то из водителей запечатлел метеор на камеру видеорегистратора или видеонаблюдения.По словам специалистов, кадры позволят вычислить траекторию тела, а также район его возможного падения или разрушения. Как связаться с планетарием, смотрите здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде на новогодние праздники в Иркутске (Подробности)