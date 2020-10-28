Детская стоматология Иркутск: завтра все изменится к лучшему или как сделать ребенка успешным с молочных зубов. Фото: архив компании

Да-да, состояние зубов напрямую влияет на то, как нас воспринимают другие люди – партнеры, друзья и даже работодатели. В числе многих слагаемых успеха здоровые зубы и правильный прикус занимают далеко не последнее место. Человек, стесняющийся широко улыбаться, комплексующий из-за «кривоватых» зубов, всегда будет на второстепенных ролях и вряд ли сможет побеждать в ежедневной конкурентной борьбе – такова, увы, наша реальность.

Получается, заботясь о состоянии зубов своего малыша, мы закладываем базу его будущей уверенности в себе. А значит – и успешности, в самом широком смысле этого слова. Чтобы эта забота была действительно эффективной, важно не ошибиться с выбором детской стоматологии. Найти клинику и врачей, которым можно полностью и без опасений доверять, крайне важно.

Детская стоматология Иркутск «Кристалл» известна многим горожанам: сюда приводят и малышей, у которых едва прорезались первые молочные зубки, и школьников, и старших подростков. Профессионалы с многолетним опытом умеют решать любые стоматологические проблемы своих юных пациентов.

Максимум внимания уделяется здоровью молочных зубов, ранней профилактике кариеса и нарушений прикуса. Молочные зубы нужно беречь так же тщательно, как и постоянные! Жаль, что не все родители это понимают. А ведь достаточно регулярно приводить малыша на профилактические осмотры, чтобы опытный врач «засек» проблемы с зубами в самом начале. Если зуб поражён кариесом, врачи «Кристалла» никогда не предложат его просто удалить.

Фото: архив компании

Бережно и аккуратно запломбированный молочный зуб без проблем простоит до времени его естественной смены, иногда это период длится несколько лет. А это значит: ребенок все это время будет нормально пережевывать пищу; не пострадает его дикция; и главное – не будет нарушен процесс формирования прикуса.

Если молочный зуб удалить слишком рано, нарушение прикуса неизбежно. Оставшиеся зубы будут «выбиваться из ряда», занимая пустое место. Значит, когда ребенок подрастет, ему придется носить капы, пластинки или брекеты – удовольствие сомнительное.

Можно ли предотвратить нарушения прикуса? Современная детская стоматология располагает такими методами, хотя используют их далеко не в каждой детской клинике. Приводите ребенка в клинику «Кристалл» – и врач-ортодонт поможет зубам малыша расти ровными и красивыми.

Техническое оснащение «Кристалла» позволяет докторам использовать в лечении детских зубов самые передовые и эффективные методики. Так, в каждом кабинете вместо обычных бормашин вы увидите новые немецкие стоматологические комплексы. Маленьким пациентам в таких креслах удобно, а врач может работать очень точно, аккуратно выполняя технически сложные манипуляции.

В ходе лечения используются современные стоматологические материалы. Особое внимание уделяется качеству анестезии. Пациенты «Кристалла» не боятся лечить зубы, потому что это не больно! Используются не только высокоэффективные анестетики, но и различные способы их введения.

Фото: архив компании

Не менее важна и психологическая атмосфера в клинике. Здесь действительно уютно – и маленьким пациентам, и их родителям. Для детей всех возрастов есть немало интересного, игрушки и мультики на любой вкус. К тому же каждый врач клиники – отличный практический психолог. Найти подход к упрямому, боязливому или стесняющемуся ребенку – не проблема для профессионала. Лечиться здесь не только не страшно, но даже интересно.

Кстати, уверенность ребенка в собственной безопасности – еще один камень в базу его будущей успешности.

А для детей, уже столкнувшихся с негативом при лечении зубов, лучшим выходом будет лечение зубов под седацией. Седация – не наркоз в общепринятом смысле, а самый мягкий его вариант. Ребенок, вдыхая через маску специальную газообразную смесь , полностью успокаивается и расслабляется. В ходе лечения малыш сидит спокойно и чувствует себя полностью комфортно. Врач аккуратно и качественно выполняет свою работу, не отвлекаясь на уговоры беспокойного малыша. Под седацией можно за один прием пролечить сразу все проблемные зубы у ребенка – умные мамы не упустят такую возможность.

Словом, даже если у вашего ребенка уже есть те или иные проблемы с зубами, не нужно отчаиваться. Приводите его в клинику «Кристалл» – и все обязательно изменится к лучшему. Опытные и внимательные доктора «Кристалла» сделают все, чтобы улыбка вашего малыша была красивой. Приходя в «Кристалл», вы выбираете сердцем – и это всегда безошибочный выбор.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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