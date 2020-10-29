Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 октября: в больницах региона 3791 пациента лечат от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 29 октября. В Иркутской области с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом. Сегодня Оперативный штаб сообщил, что еще у 232 человек за сутки подтвердился COVID-19. Госпитализация потребовалась 77 заболевшим.

«В больницах региона под наблюдением медиков находятся 3 791 пациент», - отмечают в Оперативном штабе Приангарья по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Иркутской области достигло 24 081, из этого числа 19 243 заразившихся уже справились с инфекцией. За минувшие сутки выписали еще 169 поправившихся.

К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов течения заболеваний. За сутки скончались еще 14 человек. С начала распространения новой коронавиурсной инфекции в Приангарье от коронавируса умерли уже 415 заразившихся, еще 114 с диагнозом COVID-19 сгубили иные заболевания. Общее число жертв пандемии - 529.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 29 октября: новые койки для больных COVID-19

Дополнительные места для зараженных коронавирусом накануне появились в онкодиспансере, областной клинической больнице и в городской больнице №5– всего 148 коек.

К концу недели, как рассказали региональные власти, места появятся еще и в Ангарском перинатальном центре, областном онкодиспансере, факультетских клиниках ИГМУ, медсанчасти ИАПО. Сейчас ведется монтаж кислородного оборудования и другие подготовительные работы.

Коронавирус в Иркутске, 29 октября: рейды в торговых центрах и ресторанах

В Иркутской области следят за соблюдением указов «коронавирусного» времени. Рейды в торговых центрах проводятся ежедневно. Уже составлено 10 протоколов о нарушении масочного режима. В магазинах в масках должен быть и покупатель, и продавец.

Также накануне полицейские провели проверки ресторанов и кафе. Согласно указу губернатора региона, они должны быть закрыты после 23.00. Рейд прошел в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска. Из 15 предприятий общественного питания, два бара были открыты и продолжали продавать спиртное.

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