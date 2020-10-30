Иркутская нефтяная компания приглашает на работу медиков

Требуются врачи, фельдшеры и медсестры, готовые трудиться, в том числе вахтовым методом Фото: Алексей БУЛАТОВ

О работе в сфере, связанной с добычей нефти, мечтают, наверное, многие. И, как выяснилось, чтобы туда попасть, вовсе не обязательно быть химиком, геологом, или буровиком. К примеру, сейчас Иркутская нефтяная компания расширяет и усиливает направление медицинского сопровождения. В этой связи ИНК требуются врачи, фельдшеры и медсестры, готовые трудиться как в городе Иркутске, так и вахтовым методом на территории региона.

Для работы в офисе сегодня ищут врача-координатора. Он должен участвовать в организации медицинских услуг работникам ИНК, привлекая сторонние медорганизации, заниматься вопросами приобретения медицинского оборудования и лекарств для медпункта и санитарно-гигиеническим просвещением сотрудников, анализировать статистику заболеваемости в компании, контролировать обсерваторы и ситуацию с распространением коронавируса в целом.

Среди требований: высшее профессиональное медицинское образование, опыт работы по специальности не менее пяти лет, повышение квалификации, знание современных методов лечения, основ страховой медицины и правил действий в условиях распространения опасных инфекций.

Еще один врач-координатор требуется для работы вахтовым методом. Требования к нему предъявляются те же. А вот обязанности дополняются контролем полноты и качества предрейсовых медосмотров водителей. Доктор будет работать в Усть-Кутском районе Иркутской области. При этом предусмотрены компенсация расходов на проезд, санаторно-курортное лечение, организация спортивного досуга на месторождении, непрерывное обучение и развитие.

Также ИНК нужен врач-профпатолог - руководитель группы медицинских и профилактических осмотров. Его задачи: контроль и координация первичных и периодических медобследований работников в целях выявления профессиональных заболеваний, участие в проведении специальной оценки условий труда, профилактическая работа, экспертиза профпригодности и другие. В числе требований к высшему медицинскому образованию и стажу работы не менее пяти лет по направлению добавляются подготовка по специальности «профпатология» и наличие соответствующего сертификата. Вакансия открыта в Иркутске.

Что касается среднего медицинского персонала, то ИНК ищет фельдшера, который будет трудиться и в офисе, и на вахте. Его обязанности: участие в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции, контроль за доставкой и хранением иммунобиологических препаратов, а также своевременным и качественным проведением профилактических прививок; участие в проведении предрейсовых осмотров, контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в обсерваторах.

Фельдшер должен иметь среднее профессиональное медицинское образование и опыт работы по специальности не менее трех лет, знать законы в сфере здравоохранения и правила эксплуатации медицинского оборудования.

Кроме того, Иркутской нефтяной компании требуется медицинская сестра. Она должна вести прием сотрудников компании для решения вопроса о необходимости срочной врачебной помощи или допуска к работе при трудоустройстве после отпусков и самоизоляции; проводить медосмотры водителей до и после рейсов, выполнять назначенные врачом процедуры, оформлять направления на исследования работников, оказывать доврачебную помощь, брать анализы.

Среди требований: среднее профессиональное медицинское образование, действующий сертификат специалиста по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей, опыт работы по специальности не менее 5 лет, знание законов в сфере здравоохранения.

Работникам Иркутской нефтяной компании гарантируется широкий социальный пакет, включая ДМС, соцвыплаты, санаторно-курортное лечение. Также для сотрудников организуют спортивный досуг, обеспечивают условия для непрерывного обучения и развития.

Уровень заработной платы и компенсации будут обсуждаться с успешными кандидатами по результатам собеседования.

Быть сотрудником ИНК - это значит работать в сильной компании, на современном оборудовании и быть частью команды профессионалов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Тел.: 8 (3952) 211-352 (доб. 1381), 8-914-940-0461. Ксения Степаненко, ведущий менеджер по персоналу ИНК.

Резюме можно направить по адресу: stepanenko_ka@irkutskoil.ru

Подробности на сайте Иркутской нефтяной компании.