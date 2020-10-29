Компания «Полюс» приобрела для районной больницы Бодайбо новый томограф. Фото: архив компании АО "Полюс Вернинское ".

Еще в самом начале пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, крупнейший производитель золота в России - компания «Полюс» - начала передавать медицинским учреждениям в регионах своего присутствия аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), другое необходимое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.

Современное медицинское оборудование

К настоящему времени в районную больницу Бодайбо и госпиталь ветеранов войн Иркутска передано 19 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также в медучреждение Бодайбо поступило 4320 тест-систем для ПЦР-диагностики, свыше 150 тысяч средств защиты, 137 облучателей-рециркуляторов, оборудование для лабораторий, тепловизоры, пульсоксиметры, более 20,5 тысячи упаковок расходных материалов, включая рентгеновскую пленку, зонды, пробирки и многое другое.

Компания «Полюс Вернинское», расположенная в Иркутской области, на постоянной основе поддерживает районную больницу в городе Бодайбо. В том числе медицинское учреждение получило рентгенографический палатный передвижной аппарат, анализатор свертывания крови, кислородный концентратор, планшетный фотометр-анализатор, облучатель-рециркулятор, инфракрасный термометр, 30 пульсоксиметров, проявочную машину KODAK Medical X-Ray, монитор пациента, фибробронхоскоп и другое необходимое оборудование, а также дезрастворы. Ранее больнице были переданы наркозно-дыхательный аппарат для отделения реанимации, фетальный монитор для роддома, приборы рентгенологической обработки стоматологических снимков, видеоэндоскопическая система, аппарат для апекслокации, радиовизиограф и облучатели рециркулятора.

Кроме того, компания направляла средства на покупку медикаментов, обеспечение питания в госпиталях, приобретение бытовых вещей для медучреждений, ремонт помещений после размещения в них ковидных госпиталей.

В рамках социально-экономического сотрудничества компания «Полюс» приобрела для Бодайбинской районной больницы компьютерный томограф. Ранее подобного оборудования на территории Бодайбинского района не было.

Установить томограф планируется к середине ноября, после того как в помещении, где предполагается его монтаж, будет проведен ремонт, который осуществляется также на средства «Полюса».

Дело в том, что помещения, где устанавливают томографы, должны соответствовать определенным требованиям: бариевые стены, специальные свинцовые двери, дополнительные выходы для пациентов с коронавирусом.

В дальнейшем для работы на новом оборудовании в больнице планируют провести обучение персонала.

- Это очень важное приобретение, потому что есть ряд хронических и острых заболеваний, которые невозможно дифференцировать и диагностировать без компьютерной томографии. Таких пациентов для проведения МСКТ и МРТ мы отправляем в медучреждения в Иркутск, - пояснил главный врач Бодайбинской ЦРБ Денис Кернер. - Когда томограф заработает, то мы сможем диагностировать многие заболевания здесь, на месте.

Как отметили в компании «Полюс Вернинское», в рамках реализации программ по развитию социальной инфраструктуры территорий присутствия предприятие поддерживает районную больницу Бодайбо.

- Мы на предприятии считаем охрану здоровья людей важнейшим направлением, - заявил управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - И мы, конечно, заинтересованы, чтобы и наши работники, и все жители Бодайбо и района имели доступ к самому современному диагностическому оборудованию. В следующем году мы продолжим сотрудничество с лечебными учреждениями, и я уверен, с помощью высококлассного медицинского оборудования поднимем местное здравоохранение на новый качественный уровень.

Игорь Цукуров, управляющий директор компании «Полюс Вернинское». Фото: архив компании АО "Полюс Вернинское ".

Профилактика COVID-19

Игорь Цукуров также подчеркнул, что золотодобывающая компания направила серьезные усилия на профилактику распространения COVID-19 как на территории вахтового поселка Вернинского ГОКа, так и в Бодайбинском районе в целом.

- Еще в марте, когда в регионе фиксировались единичные случаи заражения, а в районе их не было вовсе, мы всерьез отнеслись к коронавирусной угрозе, - отметил он. - Могу с уверенностью сказать, что наше предприятие одним из первых ввело самые жесткие требования, чтобы не допустить распространения COVID-19. Мы в компании еще в марте отменили все зарубежные поездки, а также командировки по России. В большом количестве нами были приобретены средства индивидуальной защиты - медицинские маски, респираторы, перчатки, санитайзеры. Также мы первыми стали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Врачебные бригады проверяли всех без исключения работников компании и наших подрядчиков, причем не по одному разу. Тестирование продолжается и по сей день. Максимальные меры предосторожности были приняты и в рамках въезда в район вахтовых команд. Все без исключения работники проходили изоляцию в обсерваторах в Иркутске без контакта с внешним миром. Только после получения отрицательных тестов, подтверждающих, что человек не болен, мы доставляли сотрудников на территорию горно-обогатительного комбината. Что касается офисных сотрудников, которые трудятся в городе Бодайбо, то большинство из них мы перевели на удаленную работу.

Во время первой волны эпидемии «Полюс Вернинское» также оборудовало госпитали, которые открылись для пациентов в Бодайбо и на Мамакане. По приглашению компании в Бодайбинский район прибыли высококвалифицированные медики, которые помогали местным врачам оказывать помощь в сложной эпидемиологической ситуации. На месторождении в это время появился карантинный поселок.

- Эта заслуга всего нашего коллектива, - подчеркнул Игорь Цукуров, говоря о создании в короткие сроки карантинного поселка. - Работа велась круглосуточно. На участке Западный нами был оборудован обсерватор более чем на 100 мест. В ежедневном режиме шло оснащение госпиталей всем необходимым для комфортного пребывания. Во многом благодаря принятым мерам нам удалось локализовать вспышку коронавируса. При первом же случае заражения на нашей площадке мы приостановили перевахтовку. Это было сделано еще до запрета на передвижение вахтовых команд, который потом ввел губернатор Иркутской области. Было ограничено свободное передвижение работников компании, а также подрядных организаций, находящихся на Вернинском ГОКе и участке «Западный». Перевозка персонала ведется только в условиях жестких мер профилактики. Весь транспорт дезинфицируется, работники перемещаются только в средствах индивидуальной защиты. Никто из наших вахтовиков не имеет возможности разгуливать по городу. Всех сотрудников мы организованно доставляем к месту работы, полностью исключая контакты с местным населением.

Управляющий директор «Полюс Вернинское» также подчеркнул, что даже в таких непростых условиях Вернинский ГОК продолжает работать и выпускать драгоценный металл с опережением графика.

- Работа выше намеченных показателей давно стала нормой для нашей компании. А теперь мы смогли доказать, что можем справляться с поставленными задачами даже в самых непростых условиях. Все это благодаря передовым технологиям, постоянным улучшениям и, главное, командному духу, который царит в нашем коллективе, - сказал Игорь Цукуров.

КОНКРЕТНО

100 млн рублей выделено золотодобывающей компанией «Полюс» на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

В частности, 40 млн рублей направлено на финансирование капитального ремонта районной больницы Бодайбо, 30 млн рублей предусмотрено на приобретение и поставку в это медицинское учреждение компьютерного томографа. Еще 12,6 млн рублей выделено на покупку другого медицинского оборудования и дезинфицирующих средств. Плюс ко всему 15 млн рублей затрачено на организацию и размещение госпиталей, приобретение для них техники и мебели. Для школ Бодайбинского района были закуплены рециркуляторы воздуха на общую сумму 2 млн рублей.