"Плати кредит по-хорошему!": коллекторы два года кошмарили сибирячку, выбивая чужой долг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Плати кредит по-хорошему! А не то "в гости" придем, - жительницу Бурятии коллекторы два года кошмарили звонками, требуя вернуть деньги.

Но самое интересное, что долгов-то у нее не было! Женщина никак не могла понять, в чем дело. И пыталась вежливо объясниться с вышибалами, и просто игнорировала. Бесполезно! Телефон разрывался от звонков и сообщений. За один месяц, например, у нее 24 входящих вызовов от коллекторов и 27 смс-ок от них же. Какая уж тут спокойная жизнь...

Стала разбираться, выяснилось, что на ее имя действительно кем-то оформлен кредитный договор. И она сразу заподозрила одного из знакомых. Видимо, причины были. Пошла в полицию, доказывать, что долгов не имеет.

В полиции догадки подтвердились. Через интернет на ее имя действительно другой человек взял заем в микрофинансовой организации. Документы направили коллекторам, но те не поверили в ее "невиновность". Надоедали звонками, как и прежде. Как быть? Женщина написала жалобу в службу судебных приставов. Провели проверку. И, поскольку организация включена в государственный реестр, ее наказали.

- Арбитражный суд назначил коллекторскому бюро административный штраф в 50 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Бурятии.

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