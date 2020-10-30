В борьбе с коронавирусом важна информация

Депутаты обсудили, почему нет противовирусных лекарств в аптеках, а врачи приходят к пациентам с опозданием. ФОТО: Лариса Федорова.

Увы, но вторая волна COVID-19 беспощадна. Все больше и больше людей заболевают. Медики на пределе своих сил спешат на помощь, но объективно не справляются. При первых симптомах ОРВИ пациенты обрывают телефоны поликлиник, при высокой температуре – скорой. Мест в больницах не хватает, результаты тестов приходят с опозданием. А пока нет результатов исследований, и назначенного лечения, горожане сметают с полок аптек противовирусные препараты, антибиотики, и все еще ждут… Описанная картина – реальность. И эту реальность обсудили на заседании оперативного депутатского штаба в Законодательном Собрании Иркутской, который, напомним, был создан еще весной, в первую волну пандемии.

Александр Ведерников подчеркнул, что люди не должны быть в информационном вакууме. ФОТО: Лариса Федорова.

- Число заболевших коронавирусом продолжает расти, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников, открывая заседание. - Учреждениям здравоохранения тяжело справляться с большим потоком пациентов. Позвольте, поблагодарить врачей, именно на них лежит сегодня титаническая нагрузка. Губернатор Иркутской области внес законопроект о продлении дополнительных выплат медработникам, работающим в так называемой «красной зоне» и мы обязательно рассмотрим предложенные изменения уже на ближайшей сессии 11 ноября. Но сегодня мы хотим увидеть объективную картину того, что происходит. Важно доносить до людей, информировать их, когда нужно сдавать анализы, делать компьютерную томографию (КТ), чтобы скорые не выезжали на необоснованные вызовы, не теряли драгоценное время. Ведь кому-то точно нужна срочная госпитализация. Вот на все эти вопросы надо найти ответы, чтобы не росли слухи, домыслы и, соответственно, страхи.

В регионе увеличили количество коек, но они все равно в дефиците. ФОТО: Лариса Федорова.

Спикер подчеркивает, что пандемия может перегрузить любую, даже прекрасно работающую систему здравоохранения и акцентировал внимание на том, что необходимо усилить разъяснительную работу по алгоритмам действий, связанных с covid-19. Он отметил, что парламентарии готовы принимать участие в этой деятельности. Кроме того, Александр Ведерников обозначил, что требуется усилить эпидемиологический контроль за заболевшими.

Больше коек, диспетчеров, медиков

Об этом рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Андрей Бунев. Начал он с профилактики, озвучив, что проверяли и торговые точки и общественный транспорт. И это возымело свою силу – действительно, людей без масок стало на улицах в разы меньше. И эти меры безопасности важно продолжать соблюдать. Далее зампред обстоятельно доложил все по пунктам. Так, по скорой. И здесь сразу шокирует цифра - за прошедшую неделю в нее поступило 21 тыс. звонков (!).

На скорых стало больше диспетчеров. ФОТО: Лариса Федорова.

- По скорой помощи мы увеличили в Иркутске количество диспетчеров за счет того, что привлекли студентов медицинских колледжей и вузов, - сказа Андрей Бунев. – Теперь на станции работает 10 диспетчеров, которые принимают звонки, а те, что не требуют срочной медпомощи, перенаправляют в неотложку при поликлиниках. Кстати, студентов привлекли и на работу в неотложках. Более того, бригады «разбили» на несколько, потому что не всегда целесообразно, чтобы на осмотр ехали два человека.

Андрей Бунев признает, что если их работу скорых удалось немного отладить, то с поликлиниками ситуация остается очень сложной. Нагрузка на терапевтов выросла раз в десять. Доставлять медиков до пациентов помогают, в том числе и волонтеры. А в стационарах обстановка такова: четверть всего коечного фонда Иркутской области уже занят больными коронавирусом, это 4377 места. Сегодня дома лечатся от пневмонии более 600 человек. И проблема кроется даже не в самих местах, которых могло бы быть и больше, а в том, чтобы палаты нужно обеспечить кислородом - поставки которого в регион идут очень долго, с задержкой.

- Минпромторг обещает помощь, мы ведем переговоры, - отметил Бунев.

Но, тем не менее, открывается под ковидный госпиталь корпус медсанчасти ИАПО в Иркутске, перепрофилировали один корпус онкодиспансера, факультетские клиники ИГМУ, часть перинатального центра в Ангарске и другие медучреждения области.

Что еще делают, чтобы снизить нагрузку? Применяют практику – отправлять пациентов стационаров, здоровье которых уже не вызывает опасений, на амбулаторное долечивание. Их выписывают уже при одном отрицательном анализе на коронавирус и привозят домой на спецтранспорте. Далее наблюдение ведут врачи поликлиники.

И все равно ситуация аховая… сил и ресурсов не хватает. Это признают все, замечая справедливости ради, что мобилизовали всех кого, можно, даже узких врачей переобучили под работу с инфекционными больными.

Минздрав предостерегает от поспешного КТ. ФОТО: Лариса Федорова.

КТ без показаний делать не надо

Замминистра здравоохранения области Елена Голенецкая, в свою очередь, отметила, что в области работают 25 томографов. Скоро еще один аппарат, 26-ой, будет доступен круглосуточно для обследования пациентов с внебольничными пневмониями в медсанчасти ИАПО. Это тема важная еще и потому, что и на КТ – огромная очередь.

По словам Елены Голенецкой, КТ нужно делать не ранее, чем через 5 дней после начала заболевания. И только по направлению врача. ФОТО: Лариса Федорова.

- Хочу обратить внимание, что люди часто обращаются на диагностику самостоятельно, не зная, что нет смысла делать КТ в первые дни после появления симптомов, - отметила Елена Голенецкая. – Это стереотип и мы стараемся разъяснить сегодня, что КТ не надо делать поспешно! Изменения в легких появляются на 4-5 день заболевания. Более того, если сделать томографию в первый день, мы можем не увидеть пневмонию, которая может развиться.

Она напомнила, что КТ делают только по показаниям, по направлению! И это к тому же большая лучевая нагрузка, надо избегать и повторного обследования, так как это может спровоцировать заболевания иммунной системы и патологии крови в будущем.

Евгений Сарсенбаев поднял вопрос, почему тесты делают долго. ФОТО: Лариса Федорова.

Тесты разделили по приоритетности

Конечно, вопросов у депутатов было еще много, ведь получают десятки-сотни сообщений от жителей своих округов по всей области. Да и сами на личном опыте сталкиваются с проблемами. Например, Евгений Сарсенбаев по видеосвязи рассказал, что приходится очень долго ждать результатов анализов на COVID-19. Почему?

Андрей Бунев пояснил, что тестов в Иркутской области сегодня проводится около 8 тысяч в сутки, и это немало. Он привел данные других регионов – в Новосибирской области – около 5 тысяч, в Красноярском крае – 9,5 тысяч.

- В кратчайшие сроки анализ делают тем, кому поступил в стационар и при выписке, - говорит зампред. – Далее – это пациенты поликлиник. Вот эти категории в приоритете. Все, кто обследуется, скажем, по желанию, да, результат приходится ждать. Замечу, что в октябре были случаи с задержками и в 10 дней и связано это с тем, что заболели сотрудники лабораторий. Сегодня мы «выправляем» эту ситуацию.

Задержки были связаны еще и с тем, что приходилось много тестировать контактных школьников и педагогов. Власти надеются, что каникулы поспособствуют улучшению этой ситуации. И, тем не менее, мощность лабораторий планируют увеличить, чтобы проводить до 10 тысяч тестов в сутки.

Ольга Безродных заострила внимание на школьниках. ФОТО: Лариса Федорова.

Кстати, о школьниках. Депутат Ольга Безродных поинтересовалась, уйдут ли ученики после каникул на дистанционное обучение. Было отмечено, что это зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится в регионе. И решение будет объявлено к концу каникул. Более того, теперь при «выходе» с карантина не нужны тесты детям, достаточно только справки из поликлиники, что ребенок здоров. Что касается студентов ВУЗов, то всех кроме медицинского университета, учатся удаленно.

Лариса Дикусарова акцентировала внимание на селах, где отсутствуют фельдшеры. ФОТО: Лариса Федорова.

Сельские и северные территории

Председатель комитета по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова обратила внимание на очень важную проблему:

- Есть отдаленные территории, где расположен только ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), а то и вовсе нет ни его, ни фельдшера, - сказала депутат. - Как их обеспечить медицинской помощью? Только в моем округе есть четыре населенных пункта, где отсутствует медик.

Елена Голенецкая ответила, что в таком случае в село должна выезжать бригада из центральной районной больницы, в том числе и чтобы взять анализ на коронавирус, если требуется. Возможны и варианты – отправить в командировку медика из другой территории, расширять зоны ответственности фельдшера из ближайшего ФАПа и другие. Чиновница подчеркнула, что минздрав готов по каждой проблеме обговорить этот вопрос с главврачами больниц, чтобы организовать должный процесс.

Артем Лобков обратил внимание на Усть-Илимск, где большая проблема с кадрами. ФОТО: Лариса Федорова.

Депутат Артем Лобков также попросил держать на контроле обстановку в Усть-Илимске, где, по его словам, уже нет свободных мест в больницах, не хватает средств индивидуальной защиты и лекарств. И самая большая проблема – острый дефицит кадров.

- Здесь нет медицинских колледжей, как на других территориях, - пояснил Артем Лобков. -

Сегодня ко мне обратились главврачи с просьбой привлечь ординаторов, которые обучаются по целевому направлению в вузах Иркутска. Более того, предприятия, которые работают на севере, готовы предоставить меблированные квартиры для того, чтобы приехали специалисты и работали в Усть-Илимске.

Представители правительства заверили, что уже скоро деньги и закупки всего необходимого дополнительно поступят на север. А вот с кадрами, действительно, сложно. Даже при наличии квартир сложно привлечь медиков. Но в минздраве намерены привлекать специалистов, делая акцент на доступное благоустроенное, а главное бесплатное, жилье.

Ирина Синцова рассказала, что районным больницам не хватает должного оснащения. ФОТО: Лариса Федорова.

Председатель комитета по социокультурному законодательству Ирина Синцова также обратилась с предложением предоставить оборудование для районных больниц, например, для Киренска, где из-за того, что нет аппарата ИВЛ, есть большие риски не успеть помочь тяжело больным. Ведь тот же вертолет медицины катастроф не осуществляет полеты в ночное время. В правительстве пообещали проработать этот вопрос.

На болевые точки указали и другие депутаты, курирующие северные города и районы. Например, что существует потребность в аппаратах КТ, чтобы не возить больных на обследования за десятки километров.

Спикер еще раз делает акцент на том, что нужно быть на связи с людьми. ФОТО: Лариса Федорова.

Важно быть на связи

Завершая обсуждение, спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников еще раз подчеркнул, что люди не должны жить в информационном вакууме – передавать друг другу протоколы лечения, использовать без назначений сильные антибиотики…

- Большая часть заболевших находится дома на амбулаторном лечении и очень важно, чтобы они знали, что они должны делать до момента, когда к ним пришёл врач, - сказал Александр Ведерников. – Я прошу минздрав актуализировать все памятки, активнее давать информацию в СМИ. Потому что сейчас несправедливо направлять агрессию людей в сторону врачей. Мы, депутаты, также подключимся. Распространим пошаговые инструкции, куда звонить и что делать, в округах через помощников, в социальных сетях, передадим всем депутатам муниципальных дум. Второе, эпидемия побеждается не здравоохранением, а санитарными ограничениями. Я не говорю о жестких мерах, но контроль все-таки должен быть за людьми, которые должны соблюдать самоизоляцию, и мы это обсудим на оперативном штабе. И, третье, я бы хотел поблагодарить еще и коллег, которые откликнулись на призыв о сборе денег на средства первой необходимости – посуды, воды, товаров гигиены и отправили это в больницы Иркутска. Эту помощь мы продолжим оказывать.

Препараты в аптеках скупают буквально за 2-3 часа после завоза. ФОТО: Лариса Федорова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Антибиотики и пртивовирусные – на весь золота

Наличие лекарств в аптеках также обсудили на штабе.

Депутаты, конечно, не только реагируют на жалобы избирателей, но и проверяют, а есть ли проблема, лично. Так, Артем Лобков рассказал, что парламентарии провели мониторинг наличия в аптеках Иркутской области противовирусных препаратов и антибиотиков совместно с членами молодежной организации «Молодая гвардия». Результаты депутат озвучил:

Впрок покупать не надо, ведь в это время кто-то нуждающийся может не получить нужное лекарство. ФОТО: Лариса Федорова.

- Мы посетили 126 аптек в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Саянске, Тулуне и в других городах и поселках области. И увидели, что почти везде нет популярных противовирусных препаратов и антибиотиков. Так, Арбидол, Гриппферон, Ингавирин, Азитромицин присутствуют в одной аптеке из десяти. Доступным остается только Когацел. А одно из специальных лекарств для лечения коронавируса нашли только в одной аптеке Ангарска. Также мы провели анализ стоимости масок и наличие их. Дефицита нет, средняя цена одной маски составляет 10 рублей.

На сессии 11 ноября депутаты рассмотрят законопроект по выплатам медикам. ФОТО: Лариса Федорова.

Представители правительства подтвердили, что мониторинг соответствует реальности. Однако стационары полностью обеспечены лекарствами и даже с запасом. Что касается аптек, то здесь сыграл в минус человеческий фактор.

- Месячный запас исчез на неделю, потому что люди покупали лекарства впрок, - пояснила Елена Голенецкая. - Ведется мониторинг, работаем с поставщиками напрямую. Задержки происходят потому, что препаратов нет на складах, их закупают буквально с конвейера.

Кроме того, заместитель генерального директора Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы Наталья Федоренко сообщила на штабе, что большая часть аптек области – это коммерческие структуры, которые, как правило, не обслуживают небольшие и удаленные населенные пункты. Так, продажей медикаментов в Приангарье занимаются 285 юридических лиц и 20 муниципальных аптек, в которых есть 144 структурных подразделения. Общая доля муниципальных аптек составляет – 12%, что явно недостаточно для снабжения отдаленных территорий.

Также на заседании штаба было озвучено, что 30% людей болеют в легкой форме, лечатся амбулаторно, а значит самостоятельно несут расходы на лечение. В этой связи областные парламентарии предложили предусмотреть поддержку пациентов из числа неработающих пенсионеров и других социально незащищенных групп, которые лечатся на дому, для приобретения лекарств для терапии коронавирусной инфекции.