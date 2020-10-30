Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 октября: поставлен рекорд смертности

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на: 30.10.2020 Подтверждённых случаев инфицирования 24311 (+230), в том числе: Госпитализировано 3882(+91) Выздоровело 19422 (+179) Умерло 428 (+13) Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний (+4) 118

Коронавирус в Иркутске, 30 октября. В регионе продолжает увеличиваться количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 230 жителей Приангарья. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания на территории Иркутской области возросло до 24311. Большинство заболевших - 19422 (за сутки плюс 179) – уже с инфекцией справились. За минувшие 24 часа в больницы были госпитализированы еще 91 человек.

Как сообщает оперативный штаб, по данным на 30 октября, в медучреждениях региона под постоянным наблюдением медиков находятся 3882 пациентов. Увы, за минувшие сутки оборвалась жизнь еще 17 заразившихся коронавирусом. Это трагический рекорд. С начала пандемии в регионе скончались уже 546 зараженных: причиной смерти 428 из них стал COVID-19, еще 128 с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 30 октября. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 30 октября: более 50 автомобилей из автопарка правительства будет возить медиков

В поликлиники Иркутской области поступили еще 53 автомобиля. Их предоставили региональные власти для развоза врачей к пациентам. Сейчас, когда растет количество случаев заболевания коронавирусом, идет рост числа заболевших ОРВИ, количество вызовов у терапевтов и педиатров увеличилось в разы.

«Дополнительные машины помогут посетить большее количество пациентов и оказать им медицинскую помощь», - отмечают в пресс-службе правительства Приангарья. – «Сейчас это самое главное».

Коронавирус в Иркутске, 30 октября: госпитализируют ежедневно больше пациентов, чем выписывают

Система здравоохранения сейчас испытывает пиковые нагрузки – растет количество случаев заражения коронавирусом. Ежедневно число госпитализируемых превышает число тех, кого выписывают в связи с выздоровлением. Новые койкоместа для заболевших изыскивают регулярно. Так, в перечень организаций, куда принимают зараженных COVID-19, вошли Областной онкологический диспансер, Баяндаевская и Куйтунская районные больницы и Усть-Удинская городская больница.

Ковидный госпиталь откроют на базе Ангарского перинатального центра, появятся места в Черемхово и в Братске, производится монтаж кислородного оборудования в медсанчасти ИАПО в Иркутске.

Жителей региона просят также внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим.

Таковы последние новости о коронавирусу в Иркутске на 30 октября.

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