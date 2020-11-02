С любовью к моллюскам: к 130-летию со дня рождения выдающегося ученого-байкаловеда Михаила Кожова

Фото: Владимир Короткоручко

- Ура, ура, ура, я выиграла! - подпрыгивала от радости победительница викторины Саша Неретина, ученица 5-го класса школы № 24. - Да, я правда хочу стать ученым-биологом! Я в Москву на олимпиаду ездила, а учусь в классе с естественно-научным уклоном, - тараторила Саша в ответ на вопросы.

Рождение такой увлеченности, уверенность в своем предназначении - есть главная награда организаторов проведения трехдневной научной конференции школьников, посвященной 130-летнему юбилею выдающегося иркутского ученого-зоолога, байкаловеда, защитника озера Байкал Михаила Михайловича Кожова. Главная, но не единственная. Другие - познакомить школьников с историей города, историей иркутской науки, вызвать симпатию к этой профессии и показать ее значимость, популяризировать научные достижения и продемонстрировать их применение в повседневной жизни.

- Проиллюстрировать судьбу ученого как хороший пример, как можно достойно прожить свою жизнь, - делится мнением научный руководитель конференции, д.б.н., профессор, сотрудник ИНЦ СО РАН Ольга Тимофеевна Русинек.

Фото: Владимир Короткоручко

Рассказывая биографию ученого, она акцентируется не только на его научных достижениях, но и на человеческих качествах.

- Потеряв отца, - продолжает Ольга Тимофеевна, - юный Миша Кожов десяти лет отроду вынужден был наняться в батраки и системного образования не получил. Но это не помешало ему в 1913 году сдать экстерном экзамен на звание народного учителя и преподавать в местной школе. Однако тяга к науке не отпускала, и в возрасте 31 (!) года Михаил Кожов становится студентом биологического отделения физико-математического факультета Иркутского университета.

Уже будучи всемирно известным ученым, Кожов всегда оставался заботливым мужем и отцом, гостеприимным хозяином: перед тем как уйти трудиться в лабораторию в Больших Котах (где расположена созданная им «Точка № 1»), успевал напечь гостям блины.

- А вы давно угощали своих родителей блинами собственного приготовления? - тут же интересуется Ольга Тимофеевна у старшеклассников.

Дочь ученого Ольга Кожова вспоминала, как однажды отец отказался купить ей очередного пупса, но купил дорогую ручку с золотым пером и сказал: «Теперь ты будешь знать, что такое красивая и нужная вещь».

- Кожов считал важными три вещи: помнить свою малую родину, быть верным профессии и ценить время. Это мы и хотим донести своим подопечным, - подытоживает научный руководитель конференции.

Трехдневная научная конференция прочно погрузила школьников в мир науки, Байкала и городской истории. Как заметила директор школы № 24 Екатерина Старцева, теперь как минимум 1400 учеников старейшей школы Академгородка знают имя своего выдающегося земляка, а как максимум о нем теперь знают родители и друзья школьников. Это подтверждает и один из докладчиков конференции - девятиклассник Федор Швец: «Мама очень заинтересовалась, читала со мной всю литературу».

Федор Швец. Фото: Владимир Короткоручко

Старшеклассники 24-й иркутской школы и школы поселка Листвянка подготовили доклады: о жизни и научной деятельности М.М. Кожова; о сибирских научных экспедициях конца XIX начала XX века; о работе ученого по защите озера Байкал; об иркутском очаге описторхоза и статусе битиний (моллюсков) в этом процессе; а также доклад по итогам работы в научной лаборатории ИНЦ СО РАН и созданию новых экспонатов для Байкальского музея ИНЦ СО РАН из коллекции моллюсков М.М. Кожова.

Специальный доклад сделали школьники села Тутура, где родился и вырос Михаил Кожов, и рассказали об отрезке жизни ученого, который он провел в родном селе. Лучшие докладчики получат право выступить в кругу настоящих ученых на межинститутском семинаре, который состоится в день памяти известного ученого, 18 ноября.

Закрепить полученные на конференции знания и обрести новые школьники отправились на экскурсию по местам Кожова, которую провела старший сотрудник института геохимии, к.г.-м.н. Юлия Шолохова.

Фото: Владимир Короткоручко

Стартовали от сквера Графа Сперанского, который находится в непосредственной близости от биолого-почвенного факультета ИГУ, где Кожов с 1930 по 1968 год заведовал кафедрой зоологии беспозвоночных и был директором Биолого-географического научно-исследовательского института.

Затем по улице Канадзавы, попутно знакомясь с историей улиц и расположенными на них достопримечательностями, прошли до улицы Марата. Здесь в так называемом Доме специалистов Кожов стал одним из первых жителей. Дом строился в 1932 - 1936 годах по проекту известного иркутского архитектора-конструктивиста Казимира Миталя специально для научных работников и специалистов высокой квалификации, в большом количестве в те годы приезжающих в Иркутск развивать промышленность и науку.

Продолжаем экскурсию по старым улицам Иркутска, двигаясь по направлению к следующему месту жительства М.М. Кожова, - на улицу 5-й Армии, 46, где расположена мемориальная доска в память профессора Ольги Михайловны Кожовой, дочери М.М. Кожова, которая так же, как отец, посвятила жизнь науке. По дороге экскурсовод рассказывает школьникам, что повлияло на становление Кожова как ученого.

Село Тутура на реке Лене, где родился будущий байкаловед, было местом ссылки политзаключенных, которые несли знания и вели просветительскую работу, а кроме того, по Лене на север уходили научные экспедиции, целью которых было изучение Сибири и Крайнего Севера. И всплывают имена!

Иркутская купчиха Анна Ивановна Громова имела пароходство на Лене и вкладывала огромные средства в научное изучение северных просторов. Исследователь Сибири и Дальнего Востока Ричард Маак, в честь которого назван целый класс моллюсков и черемуха в Ботаническом саду ИГУ. Наследие научных экспедиций И.Д. Черского. Непосредственные учителя Кожова - профессора ИГУ В.Ч. Дорогостайский и Б.А. Сварчевский, которые сформулировали необходимость новой области знаний - науки о Байкале.

Так, конференция о Кожове значительно расширяет познания старшеклассников о родном крае, а может, и больше - рождает любовь к нему!

Михаил Михайлович Кожов не только любил Байкал (мы все его любим), но и чувствовал себя ответственным за судьбу озера. Он первым высказался против проекта прорези скалистого порога в истоке Ангары, предусматривающего значительное понижение уровня Байкала для заполнения Братского водохранилища. Выступал ярым противником строительства на берегу Байкала целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В вышедшем уже после смерти ученого фильме «У озера» прототипом главного героя - ученого-байкаловеда - стал М.М. Кожов. Фильм, кстати, признан лучшим фильмом 1970 года по опросу журнала «Советский экран».

Иркутскому ученому не удалось противостоять строительству БЦБК, но он смог добиться выделения средств на изучение биоты озера в месте будущей стройки. Таким образом, на основе многолетних исследований мы располагаем данными о том, как менялись флора и фауна озера под натиском научно-технического прогресса.

Но Кожова недаром называют ученым, опередившим свое время. Задолго до самой идеи строительства вредного комбината, еще в сороковые, за 10 лет до возникновения понятия «экологический мониторинг», Михаил Кожов организовал системное наблюдение за состоянием озера Байкал в 69 точках. Созданная им система постоянного контроля за состоянием экосистемы Байкала работает до сих пор. Если учителя Кожова сформулировали необходимость рождения новой науки о Байкале, то благодаря его трудам такая наука родилась и получила название байкаловедение.

М.М. Кожов был одним из создателей биологической станции в Больших Котах, так называемой «Точки № 1» в системе наблюдения за озером. Станция стала его вторым домом, где он написал свои основные труды.

Главным направлением научной деятельности М.М. Кожова были вопросы происхождения животного и растительного мира Байкала. Ученый впервые собрал и провел ревизию байкальских моллюсков, оставив потомкам большую коллекцию хрупких байкальских эндемиков, к которым был очень неравнодушен. На основе многолетних экологических наблюдений за жизнью в толще вод и на дне озера Михаилом Михайловичем были впервые сформулированы основные закономерности биологических процессов в Байкале.

Фото: Владимир Короткоручко

Считается он и создателем сибирской школы гидробиологов и ихтиологов. С его помощью организованы первые съемки подводных исследований. По инициативе М.М. Кожова в стенах биолого-почвенного факультета ИГУ создан музей Байкловедения, который носит его имя. Музей стал еще одной точкой в научной конференции школьников. Здесь юные байкаловеды познакомились с основными параметрами озера и его огромным видовым разнообразием (в озере живут 2600 видов животных организмов и 1300 видов растений) и, главное, своими глазами увидели экспонаты, собранные Кожовым и его последователями.

Закончилась экскурсия вполне закономерно - на улице, названной в честь именитого иркутского ученого. И как раз здесь организаторы конференции определили победителя викторины, ту самую Сашу Неретину, которая показала наилучшие знания по итогам экскурсии.

За плечами у школьников и их наставников большая многомесячная работа, итогом которой стали: трехдневная научная конференция, конкурс чтецов «Живи, Байкал!», для младшего и среднего звена - выставка рисунков «Эндемики Байкала» и проект по инсценировке байкальских эндемиков, фото и книжная выставка, подготовленная сотрудниками научной библиотеки ИНЦ СО РАН. В работе конференции приняли участие три школы и четыре академических учреждения науки.

Обращаясь к участникам конференции, директор ИНЦ СО РАН Константин Апарцин подчеркнул, что видит в школьниках коллег: «Коллеги, я уверен, что байкаловедение будет прирастать новыми знаниями и учеными в вашем лице. Наше мероприятие - это блестящий фон для проведения Года Байкала в 2021-м и незаменимая работа в части научного поиска».

Фото: Владимир Короткоручко

Все мероприятия со школьниками состоялись в рамках проекта «Школьная академия» в консорциуме с Иркутским научным центром СО РАН. Проект рассчитан на пять лет и основными задачами видит поддержку талантливых детей, усовершенствование образовательного процесса, развитие ключевых образовательных компетентностей выпускников школы, повышение академической конкурентоспособности выпускников школы, использование в образовательном процессе проектной и исследовательской деятельности учащихся, популяризацию научных достижений и др. Школьные педагоги работают в тесной связке с учеными иркутского Академгородка, что дает возможность, используя научный потенциал ИНЦ СО РАН, вывести образовательный процесс на принципиально новый уровень.

- С огромным удовольствием работаю в проекте. Мало кто знает, что мы живем в центре научного творчества Восточной Сибири. Дети приобщаются к истории своего региона, знакомятся с научными достижениями, а для меня это - возможность поработать с научным сообществом, получить доступ к архивам, - делится впечатлением учитель истории 24-й школы Оксана Кольцюк, готовившая докладчиков к выступлению.

Михаил Михайлович Кожов придавал важное значение популяризации знаний о Байкале. Простота в общении, скромность, благожелательность, стремление поделиться своими знаниями неизменно привлекали к нему большое количество людей. Вовлекать в байкаловедение новых сторонников из числа молодых людей, продолжая традиции Кожова, - пожалуй, самый лучший способ почтить память ученого в канун его 130-летнего юбилея.

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