Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 ноября: больше всего заболевших – в Иркутске и Ангарске. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

На утро 1 ноября в Иркутской области было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Еще восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 ноября, больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Иркутске и Ангарске.

Так, в областном центре за минувший день коронавирус выявлен у 86 человек. Это самый большой суточный прирост заболевания на сегодняшний день. С учетом новых случаев всего в Иркутске сейчас зарегистрировано 11 390 заболевших. Большая часть из них, конечно же, уже выздоровела. Но областной центр все еще лидирует по общему количеству подтвержденных случаев инфицирования.

На втором месте по суточному выявлению COVID-19, согласно карте распространения коронавируса на 1 ноября, располагается сегодня Ангарск. Здесь за сутки диагноз подтвердился у 41 человека. Всего в Ангарске за все время пандемии зафиксировано 2 428 заболевших.

Третье место по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса занимает Братск – здесь было выявлено 34 заболевших человека. Всего с начала пандемии в Братске официально подтверждено 1 367 случаев инфицирования COVID-19.

На утро 1 ноября в Иркутской области было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: правительство Иркутской области

На четвертом месте по числу выявленных за сутки случаев заболевания – Эхирит-Булагатский район. Здесь 28 человек за сутки заболели коронавирусом. Пятерку замыкает Тулун, где за вчерашний день COVID-19 подтвердился у 21 человека.

Десять человек за сутки заболели коронавирусом в Усть-Куте, пять человек – в Усть-Удинском районе, по четыре человека – в Черемхово и Свирске. По два случая инфицирования вчера было выявлено в Иркутском и Шелеховском районах. Единичные случаи зарегистрированы в Аларском, Осинском и Боханском районах.

Всего с начала пандемии в Иркутской области, согласно карте распространения коронавируса на 1 ноября, выявлено 24 789 случаев заболевания COVID-19. Больше всего – 11 390 – в Иркутске. На втором месте по общему числу зарегистрированных случаев – 2 428 – стоит Ангарск. Третье место с 1 686 заболевшими занимает Иркутский район. На четвертом месте по общему числу больных находятся Усть-Кут и Усть-Кутский район – там с начала пандемии зарегистрировано 1 506 случаев заболевания. Пятерку лидеров замыкает Братск – там на 1 ноября зарегистрировано в общей сложности 1 361 больной коронавирусом.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 ноября.

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