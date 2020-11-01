«Медали рада, но лучше бы этой аварии не было»: школьница из Забайкалья получила награду за спасение пассажиров упавшего автобуса. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

1 декабря 2019 года 13-летняя школьница Кристина Баранова из города Сретенска, что в Забайкалье, и ее мама считают своим вторым днем рождения. В тот день они едва не погибли в аварии пассажирского автобуса, который рухнул с моста на лед реки. Девочке чудом удалось выбраться из искореженной махины, вытащить маму и незнакомого парня, имя которого в суматохе они даже не спросили. Да и когда спрашивать, надо было хоть как-то помогать остальным…

- В тот день мы с мамой ехали на курорт в Дарасун, нам дали в школе путевки, - рассказывает Кристина и замолкает. Ей сложно вспоминать те страшные события, когда пришлось бороться за себя и жизнь самого близкого человека. Когда на глазах школьницы разворачивалась жуткая трагедия, унесшая жизни 19 человек.

Был первый день декабря. Рейсовый автобус ехал из Сретенска в Читу. В салоне было 42 пассажира. Кто-то из них спешил в краевую столицу на учебу, кто-то вез ребятишек из гостей, некоторые пассажиры дремали… Вдруг люди услышали громкий хлопок, почувствовали резкий удар и… вот уже автобус летит вниз с моста и падает на лед реки Куэнга. Огромная машина приземлилась на крышу, буквально превратившись в смятую консервную банку.

Автобус рухнул на крышу, превратившись с сплющенную консервную банку. Фото: соцсети

- Мы дремали с дочкой и вдруг почувствовали резкий толчок. Машину стало кидать, а потом – сильный удар и темнота. И сквозь нее я услышала крики Кристины: «Мама, мама, очнись!». И я открыла глаза, - вспоминает мама девочки Ирина Баранова.

Перед глазами женщины суетилась дочка, спешно отстегивая ремни безопасности себе и ей. Единственным путем к спасению было расплющенное окно, к которому и поползла Кристина. Хрупкая девчонка расчищала себе дорогу, отодвигая оторванные кресла и всякие железки – детали корпуса автобуса. Добравшись до спасительного выхода, она разбила окно и вылезла через небольшую щель наружу.

Спасателей еще не было, врачей – тоже. Никого не было, только огромный покореженный автобус и раненые люди внутри. И Кристина начала помогать пострадавшим сама. Перво-наперво вытащила маму, сняв с женщины объемную шубу и вытягивая ее за руки. Не без труда Ирине удалось протиснуться через окно.

Едва отдышавшись, Кристина вновь бросилась к автобусу и через эту же спасительную щель в окне вытащила какого-то парня, истекавшего кровью. А потом они вместе с мамой стали помогать остальным – подбирали снятые пассажирами теплые вещи и накрывали ими тех, кто ждал спасателей в искореженном салоне и кого самостоятельно женщина с ребенком не смогли бы вытащить.

- Я помогала, укрывала людей, подавала им их вещи, телефоны. Сначала было страшно, но потом как-то страх отступил, - вспоминает Кристина Баранова.

В аварии погибло 19 человек, 22 получили различные травмы. Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пока девочка с мамой суетились вокруг автобуса, подоспели спасатели, местные жители, врачи. Кристину с мамой вертолетом доставили в больницу в Читу. У Ирины Барановой диагностировали сотрясение мозга и перелом шейного позвонка. Кристина получила ушиб плеча и травму низа живота.

В той страшной аварии погибло 19 человек, в том числе водитель автобуса и двое маленьких детей. 22 человека пострадали. Только четверым, включая Кристину Баранову и ее маму, удалось самостоятельно выбраться из автобуса. Остальных пассажиров из исковерканного транспортного средства извлекали специалисты МЧС.

Награду вручили в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края.

Почти год прошел с тех страшных событий. И вот, награда нашла героя – на днях Кристина Баранова за спасение пассажиров получила специальную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Девочка награде, конечно, рада, но говорит, что лучше бы уж той аварии не было.

Медаль 13-летней школьнице вручили в торжественной обстановке в администрации Забайкальского края. Торжественная церемония награждения прошла в формате телемоста при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра МЧС Евгения Зиничева. Также в ней приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сенатор Сергей Михайлов и начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

После аварии Кристина изменилась, стала мягче, полюбила творчество и рукоделие. Фото: личный архив героев публикации

- В экстремальной ситуации Кристина Баранова проявила мужество и решительность. Мы благодарим родителей, родных, преподавателей, друзей Кристины, которые помогли воспитать ее характер, - сказал Александр Осипов.

После аварии Кристина изменилась, стала мягче, полюбила творчество и рукоделие. Мама гордится своей дочкой и надеется, что упорство, которое с детства присуще Кристине, поможет ей и в будущем не бояться трудностей, концентрироваться и добиваться поставленных целей.

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