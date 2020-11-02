Две сибирячки, обещая построить торговый центр с аквапарком, украли 110 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Развлекательный центр с аквапарком, боулингом и рестораном пообещали построить жителям Бирюсинска две местные бизнес-леди. Для своего грандиозного проекта, женщины взяли кредит в банке. Но, аквапарк так и остался в мечтах горожан. Вскоре деньги у предпринимательниц закончились, а стройка заморозилась. Оставлять свою задумку женщины не собирались, и решили попросить профинансировать их проект самих горожан.

- Они начали просить местных жителей брать кредиты на себя, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы получить одобрение кредитора, предпринимательницы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о зарплате и месте работы заемщиков и поручителей. На самом деле люди не были трудоустроены, и у них не было постоянного дохода. Обманутые горожане брали кредиты от 400 тысяч рублей до 1 миллиона и передавали деньги женщинам, которые на самом деле тратили их на себя.

Помимо этого, одна из бизнес-леди подала в банк поддельные документы на недвижимость, автомобиль, получив за это кредит на 17 миллионов рублей. Деньги она так и не вернула. Полицейские задержали сообщниц в 2018 году, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что они обманули 255 человек на 110 миллионов рублей. На время следствия одна из женщин находилась под домашним арестом, вторая под подпиской о невыезде. На днях обе услышали приговор суда.

- Одна приговорена к 5 годам лишения условно, вторая к 6 годам условно, - рассказывают в региональном МВД. – Испытательный срок обеих – 4 года.