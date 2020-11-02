Топ популярных и необычных имен 2020: в Иркутске девочек назвали Россия и Луна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как бы назвать малыша? Одни родители выбирают для ребенка имя, изучая все его описания и значения, другие - интуитивно. Но вкусы у многих жителей Иркутской области совпадают. Уже не первый год неизменные фавориты среди имен - Артем и София!

- Еще в списке популярных имен у мальчиков - Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Матвей, Роман, Максим, Кирилл и Тимофей, - рассказали в службе ЗАГС по Иркутской области. - А у девчушек - Виктория, Алиса, Варвара, Милана, Мария, Анна, Ева, Полина, Ксения.

Некоторые родители, наоборот, желают своим чадам выделяться среди сверстников - в детсаду, школе, университете, - и выбирают им необычные и очень красивые имена.

Например, в этом году малышек в Приангарье назвали славянскими или греческими именами: Лукерия, Парасковья, Забава, Златослава, Евдокия, Аграфена. А если уж совсем оригинально? Одну девчушку назвали Россия, другую Луна, третью - Джульета. Инга и Весна тоже в числе редких.

А вот Таня, Света, Рита, Яна, Аврора и Агата - уже не такие модные имена для новорожденных, как раньше. Зато все чаще своих дочерей жители Приангарья называют Даша, Лера, Настя, Вероника, Катя, Ариша, Лиза, Василиса, Ульяна или Мирослава.

Теперь о мальчишках. Их тоже с удовольствием нарекают по-славянски, по-гречески: Кузьма, Прохор, Олимпий, Евпатий, Святогор, Сварог, Светозар, Ратибор, Родомир, Ермак, Добромир, Доброслав. А чаще всего – Елисей. То-то вырастут богатыри с такими именами!

Слава, Федя, Юра, Глеб, Артур, Платон и Назар также набирают популярность. Но зато менее распространены сейчас имена Никита, Паша, Семен, Сережа, Илья, Костя, Коля, Степа, Лев и Захар.

- В 2020 году на свет появилось 10531 мальчика и 10018 девочек, - добавляют в службе ЗАГС по Приангарью. - К слову, мамы становятся моложе. Средний их возраст - 28 лет, а год назад чаще рожали 30-летние.

КОНКРЕТНО

Топ-10 популярных имен для мальчиков

Имя, сколько детей назвали так в 2020 году

Артем - 564

Александр - 470

Михаил - 405

Дмитрий - 380

Иван - 340

Матвей - 326

Роман - 305

Максим - 293

Кирилл - 292

Тимофей - 258

Топ-10 популярных имен для девочек

Имя, сколько детей назвали так в 2020 году

София - 457

Виктория - 355

Алиса - 321

Варвара - 319

Милана - 319

Мария - 318

Анна - 309

Ева - 297

Полина - 294

Ксения - 292

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 549 младенцев родились в 2020 году

6 975 детей из них – первые дети в семье

7 511 малышей – вторые

4 018 ребенка – третьи.

КСТАТИ

В этом году в Иркутской области сыграли свадьбу 9314 пар. А развелись - 6770. Увы, довольно много.

С начала года взяли в семью 115 ребятишек из детских домов. А отцовство установили 4030 человек.

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