Топ популярных и необычных имен 2020: в Иркутске девочек назвали Россия и Луна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как бы назвать малыша? Одни родители выбирают для ребенка имя, изучая все его описания и значения, другие - интуитивно. Но вкусы у многих жителей Иркутской области совпадают. Уже не первый год неизменные фавориты среди имен - Артем и София!
- Еще в списке популярных имен у мальчиков - Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Матвей, Роман, Максим, Кирилл и Тимофей, - рассказали в службе ЗАГС по Иркутской области. - А у девчушек - Виктория, Алиса, Варвара, Милана, Мария, Анна, Ева, Полина, Ксения.
Некоторые родители, наоборот, желают своим чадам выделяться среди сверстников - в детсаду, школе, университете, - и выбирают им необычные и очень красивые имена.
Например, в этом году малышек в Приангарье назвали славянскими или греческими именами: Лукерия, Парасковья, Забава, Златослава, Евдокия, Аграфена. А если уж совсем оригинально? Одну девчушку назвали Россия, другую Луна, третью - Джульета. Инга и Весна тоже в числе редких.
А вот Таня, Света, Рита, Яна, Аврора и Агата - уже не такие модные имена для новорожденных, как раньше. Зато все чаще своих дочерей жители Приангарья называют Даша, Лера, Настя, Вероника, Катя, Ариша, Лиза, Василиса, Ульяна или Мирослава.
Теперь о мальчишках. Их тоже с удовольствием нарекают по-славянски, по-гречески: Кузьма, Прохор, Олимпий, Евпатий, Святогор, Сварог, Светозар, Ратибор, Родомир, Ермак, Добромир, Доброслав. А чаще всего – Елисей. То-то вырастут богатыри с такими именами!
Слава, Федя, Юра, Глеб, Артур, Платон и Назар также набирают популярность. Но зато менее распространены сейчас имена Никита, Паша, Семен, Сережа, Илья, Костя, Коля, Степа, Лев и Захар.
- В 2020 году на свет появилось 10531 мальчика и 10018 девочек, - добавляют в службе ЗАГС по Приангарью. - К слову, мамы становятся моложе. Средний их возраст - 28 лет, а год назад чаще рожали 30-летние.
КОНКРЕТНО
Топ-10 популярных имен для мальчиков
Имя, сколько детей назвали так в 2020 году
Артем - 564
Александр - 470
Михаил - 405
Дмитрий - 380
Иван - 340
Матвей - 326
Роман - 305
Максим - 293
Кирилл - 292
Тимофей - 258
Топ-10 популярных имен для девочек
Имя, сколько детей назвали так в 2020 году
София - 457
Виктория - 355
Алиса - 321
Варвара - 319
Милана - 319
Мария - 318
Анна - 309
Ева - 297
Полина - 294
Ксения - 292
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
20 549 младенцев родились в 2020 году
6 975 детей из них – первые дети в семье
7 511 малышей – вторые
4 018 ребенка – третьи.
КСТАТИ
В этом году в Иркутской области сыграли свадьбу 9314 пар. А развелись - 6770. Увы, довольно много.
С начала года взяли в семью 115 ребятишек из детских домов. А отцовство установили 4030 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08