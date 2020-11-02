Две сибирячки построили аквапарк, украв у 200 человек 110 миллионов рублей

Чтобы наказать мошенниц, обманутые жители Балаганска выходили на улицу с плакатами. Фото: Андрей ЛАХОВСКИЙ.

Развлекательным центром с огромным аквапарком может похвастать не каждый город-миллионник. Не говоря уже об Иркутске. А вот в провинциальном Бирюсинске с населением всего в 8,4 тысячи жителей такой центр появился еще в 2013 году (!). Более того, внутри огромного здания поместились и боулинг, и шикарный ресторан. Отличное место, чтобы провести выходные целой семьей. Вот и местных жителей, не избалованных развлечениями, центр, на фасаде которого гордо красовалось название «Оздоровительный комплекс», притягивал как магнит. Правда, тогда, многие еще не знали, что за строительство аквапарка заплатил вовсе не какой-нибудь местный миллиардер-меценат, они сами. Но обо всем по порядку.

Задумали проект две местные бизнес-леди. Для строительства набрали кредитов в банках. Но, этого не хватило. Тогда предпринимательницы придумали схему, как взять в долг еще несколько десятков миллионов. На стадии стройки начали просить местных жителей брать кредиты на себя, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят самостоятельно. Помощи просили у знакомых и даже родственников.

- Одна из предпринимательниц, с которой я была знакома со школы, в 2012 году попросила меня помочь взять кредит в 1 миллион рублей, - рассказывает жительница Бирюсинска Елена Хайрутдинова. - Сказала, что с партнером собирается открывать этот центр и обещала мне работу в нем. Убеждала, мол, сама уже тоже набрала кредитов и беспокоилась, что больше не сможет оформить, но при этом деньги, чтобы возвращать долг мне, у нее есть. Я согласилась, потому что как раз искала работу. Да и потом, мы столько лет знакомы. Не думала, что обманет.

Аквапарк, а еще боулинг дорого обошлись некоторым жителям Бирюсинска. Фото: Андрей ЛАХОВСКИЙ.

Открылся оздоровительный центр весной 2013 года. Бизнес-леди сдержала свое слово и действительно устроила Елену администратором в аквапарк. Дела, по словам Елены в первое время шли очень хорошо. Деньги в комплексе текли практически как вода с водяной горки.

- Горожанам было интересно, аквапарк был переполнен посетителями, - говорит Елена. – В день выручка доходила до 70 тысяч рублей. Мой кредит они исправно платили, но до поры до времени.

Через три года бирюсинцы накупались в аквапарке и наигрались в боулинг. Поток посетителей в комплексе резко снизился, а выручка упала. После этого, руководители срезали сотрудникам зарплату. Перестали предпринимательницы выплачивать и те самые кредиты.

- Из 1 миллиона, что был оформлен на меня, успели выплатить лишь 500 тысяч, - говорит Елена. – Как я поняла, они начали тратить слишком много денег на себя: поездки за границу, дорогие машины… Короче мне пришлось уволиться, и найти другую работу. Устроилась сторожем в больницу. Так у меня там еще долгое время удерживали деньги из зарплаты в счет долга по кредиту. Отдала я около 150 тысяч рублей.

И таких как Елена оказалось еще 254 человека. На них предприимчивые бизнес-леди набрали кредитов на 110 (!) миллионов рублей. Схема выглядела так. Сначала, конечно, нужно было уговорить человека оформить займ на него. К каждому дамы находили свой подход. Одним, как Елене обещали в награду официальное трудоустройство, другим давали немного денег, примерно по пять тысяч рублей – ведь среди жертв были и семьи с небольшим доходом, или вовсе безработные, для которых копейка не лишняя. А некоторых попросту обводили вокруг пальца.

- Чтобы получить одобрение банка, предпринимательницы фальсифицировали различные документы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В том числе сведения о зарплате и месте работы заемщиков и поручителей. На самом деле люди не были трудоустроены, и у них не было постоянного дохода. Обманутые горожане брали кредиты от 400 тысяч рублей до 1 миллиона и передавали деньги женщинам, которые тратили их на себя.

Помимо этого, одна из бизнес-леди умудрилась получить в банке 17 миллионов рублей, просто подав поддельные документы на недвижимость и автомобиль. Деньги она так и не вернула. Полицейские задержали сообщниц в 2018 году, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Я собирала обманутых горожан, на которых свесились долги банкам, и мы выходили на улицы с плакатами, - говорит Елена Хайрутдинова. – Дело в том, что все ставили свои подписи в договорах. Поэтому, заявление в полиции принимали не сразу. Я ведь пыталась по-хорошему решить вопрос. Пришла к той самой школьной подруге, сказала, что с меня списывают деньги банк. Она обещала отдать, а потом просто отправила на три буквы и сказала, больше не приходить.

На время следствия одна из мошенниц находилась под домашним арестом, вторая под подпиской о невыезде. На днях прошел суд. Одна предпринимательница приговорена к 5 годам лишения условно, вторая к 6 годам условно. Испытательный срок обеих – 4 года.

- Мы конечно не довольны таким приговором, - заключает Елена. – Рассчитывали, что их отправят за решетку. Что теперь будет с нашими долгами? Суд решил, что нас обманули, что деньги мы брали не для себя. Поэтому долги с нас должны снять и возложить их на плечи мошенниц. С помощью адвоката уже готовим новый иск.