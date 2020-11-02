Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября: в красную зону попал Усть-Илимск

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября. Наибольший прирост заболевших за сутки отмечен в Иркутске - 89 случаев из 239. Всего в областном центре с начала пандемии заразилось 11479 человек, это практически половина от всех заражений в регионе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября: в красной зоне стало на одну территорию больше

Довольно много людей за сутки заболели в Братске - 40 пациентов, Ангарске - 33 и Усть-Илимске - 30 новых заражений, а также в Эхирит-Булагатском районе - 23.

Если смотреть по общему числу инфицированных, начиная с 18 марта, то следом за Иркутском по-прежнему идет Ангарск - 2461 пациент, затем Иркутский район - 1690, Усть-Кут и Усть-Кутский район - 1506, Братск - 1401 и Усть-Илимск - 780 случаев. К слову, этот северный город теперь тоже попал в красную зону на карте, обогнав Бодайбо по количеству заболевших. Там инфекцию в общей сложности подхватили 730 человек, к слову, столько же людей уже получили положительный результат анализов на ковид в Эхирит-Булагатском районе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября: новых заражений нет в 32 городах и районах

Несмотря на значительное количество заболевших в Приангарье за сутки, в 32 районах и городах региона новых случаев 2 ноября не зарегистрировали. А в зеленой зоне, где остановка по коронавирусу довольно спокойная, 22 территории. Это города Зима и Саянск, а также Катангский, Усть-Илимский, Чунский, Братский, Нукутский, Тулунский, Зиминский, Аларский, Черемховский, Заларинский, Балаганский, Ольхонский, Баяндаевский, Боханский, Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Казачинско-Ленский и Усть-Удинский районы.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 ноября.