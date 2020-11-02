Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 ноября: число зараженных в Иркутской области перевалило за 25 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 2 ноября. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается тяжелая. За сутки продолжают выявлять более двух сотен новых случаев заражения. Говорить о снижении темпов пока не приходится. Сегодня, 2 ноября, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил, что за предыдущие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 239 человек. Госпитализация потребовалась еще 157 пациентам.

В больницах области под наблюдением медиков находятся 4064 пациента, сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории региона - 25028, из этого числа большинство - 19764 (плюс 14 за сутки) – с инфекцией уже справились. Как стало известно в понедельник, за сутки в регионе скончались еще четверо заболевших COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии в Приангарье - 570: причиной смерти 450 из них стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 120 с таким же диагнозом сгубили иные заболевания.

Коронавирус в Иркутске, 2 ноября. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 2 ноября: ожидается крупная партия медикаментов

На этой неделе в аптеки Иркутской области должна поступить большая партия лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавируса.

«Партия «Арбидола», «Азитромицина» и «Гидроксихлорохина» будет отгружена в аптеки области», - сообщают региональные власти. – «Кроме того, решен вопрос с маркировкой 19 тысяч упаковок «Гриппферона». Сейчас препарат находится в Москве, в ближайшие дни он поступит в Иркутскую область».

Коронавирус в Иркутске, 2 ноября: волонтеры помогают 21 медучреждению

Волонтеры в Иркутской области продолжают помогать медикам. Они готовят горячие обеды врачам скорой помощи, развозят медработников из поликлиник на личных автомобилях к заболевшим, привозят воду.

«Мы благодарны нашим добровольцам за ту огромную поддержку, без которой в нынешней ситуации было бы несравнимо тяжелее, - отмечают в региональном минздраве. – «Это неоценимый вклад в сохранение каждой жизни».

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 ноября.

Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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