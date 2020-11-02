Искать работу в Иркутске в коронавирус или жить на пособие? Работать! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коронавирус изменил нашу жизнь и, как горько шутят многие, мир уже никогда не будет прежним. Большинство понимает, что и после пандемии работников на удаленке будет очень много, а повысившийся уровень эксплуатации, когда меньшими силами нужно будет сделать больший объем дел никуда не уйдет. Эксперты Kelly Services и Авито Работы провели опрос о том, как изменился рынок труда.

Работа в Иркутске 2020: Будет вакансия, пойду трудиться!

Казалось бы, самое очевидное решение - если уж остались без работы - подождать с поиском, пока пандемия и жить на пособие. Правда, как и на что, и как долго? Поэтому две трети (68%) иркутян готовы выйти на новое место хоть завтра. Будут взвешивать все за и против 29%. И точно останутся дома на пособии 3%. В принципе, практически так же оценивают новую реальность по всей стране.

При этом, 50% отмечают, что искать новую работу в Иркутске в 2020, в период пандемии, стало сложнее. Правда, 18% уверены, что все осталось по -прежнему, а 8% - отчаянные оптимисты, по их мнению, с новой должностью теперь проще.

Работа в Иркутске 2020: а вот с доходом хуже

Работодатели тоже прикидывают. Во-первых, собственные убытки от коронавируса и летних закрытий. Во вторых, и то, что из-за сокращений кадров на рынке больше. А значит что? Платить рабочей силе, которая тоже товар,есть полный резон много меньше. Есть исключение, но это врачи. Снижений предложений отмечают больше трети тех, кто ищет работу. При этом каждый десятый отмечает, что в его сфере предлагают на 20-50% меньше. Каждый пятый замечает, что зарплаты упали, но не слишком. В 31% случаев ничего не изменилось и для 17% возможности пополнить кошелек выросли ( прежде всего, это IT-сфера и медики).

В Иркутске большинство опрошенных (45%) зарабатывают до 30 000 рублей. В среднем по стране, кстати, этот потолок даже ниже - до 25 000 рублей в месяц. Те, кто ищет работу, надеются на лучшее и указывают, чаще всего, доход от 21 000 рублей до 40 000 рублей.

"В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах зарплаты традиционно выше, чем в среднем по России. Так, зарплаты в диапазоне от 61 000 до 80 000 рублей получают 20% опрошенных в Москве, 19% в Санкт-Петербурге, 13% в Тюмени и Уфе, 11% в Новосибирске и 10% в Екатеринбурге. Топ городов с невысокой зарплатой до 25 тысяч рублей возглавляют Тольятти (60%), Барнаул, Саратов (по 59%), Ульяновск (58%), Волгоград (57%), Ижевск, Омск (по 55%), Воронеж, Ростов-на-Дону (по 50%), Пермь (49%), Казань, Краснодар, Красноярск (по 48%), Нижний Новгород, Самара (по 47%), Иркутск, Челябинск (44%), Новосибирск (43%), Уфа (41%), Екатеринбург, Тюмень (40%), Санкт-Петербург (23%), Москва (19%)." - отмечают аналитики.

Как бы мы с вами не хотели лучшего, чудес не бывает. И поиск работы в Иркутске 2020 - это прежде всего поиск подработки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Иркутяне ищут возможность заработать

Артём Кумпель, Управляющий директор Авито Работа:

«Многие жители нашей страны в связи с финансовыми трудностями из-за пандемии активно ищут новую работу или подработку. И мы всегда четко видим, как меняется поведение людей из-за внешней экономической ситуации. И сейчас бум соискательской активности в вакансиях с нестандартным графиком: неполный день или свободный график. Множество тех, кто работал поваром, мастером по маникюру, официантом, тренером, секретарем вынужденно ищут варианты подработки.