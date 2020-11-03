«Знаете, что такое ЛЭП? Это монтажники, небритые мужчины, которые ставят опоры»: Александра Пахмутова посвятила песни строителям Братска

Первостроители Братска Валентина и Борис Сальниковы рассказывают, как возводился город. Фото: архив администрации Братска.

Песенный фестиваль

«Седина в проводах от инея…ЛЭП-500 — не простая линия,

И ведём мы её с ребятами по таёжным дебрям глухим.

Сквозь таежные зори мглистые тянем к людям мы солнце чистое,

И встают зори над опорами под моей озябшей рукой.»

Из истории

Эта песня, написанная в 1963 году Александрой Пахмутовой в соавторстве с поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым не стала широко известной, хотя и вошла в цикл «Таежные звезды». Зато ее пели те, кто строил Братск. Кто проводил линию электропередач сковь тайгу, чтобы это стало возможным.

«Знаете, что такое ЛЭП? Это монтажники, небритые мужчины, которые ставят опоры. Это тяжёлый и грубый труд. Но можно взглянуть на него вот так… Вот мы этих людей реально видели и посвятили им основную часть своих песен. ». Так говорит об этих людях композитор Александра Пахмутова.

Братску — 65 лет. «Комсомолка» совместно с администрацией города, телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и коллективом «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева проводит фестиваль песни имени Александры Пахмутовой.

Они строили Братск

Борис и Валентина Сальниковы вместе уже более 60 лет. Оба они приехали строить Братск по комсомольской путевке. Борис Сергеевич — из Москвы, а сибирячка Валентина Сергеевна — из Минусинска. Строили ГЭС, встретились, полюбили друг друга. Они поделились с нами своими воспоминаниями, рассказали интересные истории из своей комсомольской юности.

Борис Сальников. Фото пресс-службы администрации Братска.

- Я закончил школу в Курске, потом учился в Московском энергетическом институте, на факультете гидроэнергетики. Как раз мы заканчивали вуз и было объявлено о начале строительства Братской ГЭС, вспоминает Владимир Сергеевич. - Когда, оформив все документы, шестеро друзей-студентов из Москвы высадились из поезда на перроне станции Братск-1, все только начиналось. Было 2 марта 1956 года, и эту дату я запомнил на всю жизнь. Потому что вся она связана с Сибирью, с моей новой родиной.

Правда, строить ГЭС в настоящем смысле этого слова ему так и не пришлось. Отправили тянуть линию электропередач из Иркутска, где как раз сдали гидростанцию. Для строительства нужно было много энергии.

- Мне с моими бригадами, а я был мастером, достался участок тайги от Тулуна до Падуна, - рассказывает Владимир Сальников. - Кое-где встречались деревни и тогда нам везло — ночевали в тепле. Но в основном жили в палатках. Пришлось весь этот участок в буквальном смысле пешком прошагать. Даже с волком однажды встретились. И медведи в тайге, конечно, были.

А когда построили линию электропередачи, он вернулся в Братск. Впереди его ждала еще большая работа по строительству города. А пока- палаточный городок на берегу Ангары, в котором он встретил веселую, бойкую, озорную Валечку. Валентину Сергеевну. Она тоже приехала строить город, только закончил вуз. Молодую семью для начала поселили во времянке.

Валентина Сальникова. Фото пресс-службы администрации Братска.

-Я училась в Новосибирске и тоже гидроэнергетик, - говорит Валентина Сергеевна. - А по распределению меня направили в Минусинск, это небольшой городок в Хакасии. Но мы же бредили большими стройками! Комсомольцы строили Братск, а я была комсоргом на своей работе и в городском комитете комсомола — тоже. И была убеждена, что мне необходимо на строительство ГЭС, там большие задачи. Так и приехала из Минусинска по комсомольской путевке, как и Борис, в 1956 году.

Валентина рвалась в тайгу, в палатки, к кострам. Хотела работать мастером на производстве. Но ГЭС нужны были не только рабочие руки, но и такие, как она, специалисты с квалификацией. Поэтому Валентина Сергеевна оказалась в техотдел гидроузла. Это тоже было интересно, но не до такой степени, как у товарищей, которые дневали и ночевали в тайге. Тягу к риску скрасил спорт. У Валентины был альпинистский разряд и она участвовала во всех возможных соревнованиях. А потом познакомилась с будущим мужем. Вместе они дружили с Фредом Юсфиным, которого за глаза называли «министр культуры» Братска.

-И, конечно, собираясь, мы пели песни. Добрые, зовущие песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Кто их не любит в Братске? Кто не пел знаменитую «Надежду», кто не слышал «Прощание с Братском»? Вот «ЛЭП-500», пожалуй, немногие слышали. Она - «из местных».

Валентина и Борис Сальниковы остались верны Братску и после того, как строительство закончилось. Стали настоящими братчанами, преданными своему городу. Смотрели, как он рос и мужал город, радовались и радуются его успехам.

«Комсомольская правда» желает легендарным первостроителям здоровья и счастья. А уж теплоты и поддержки друг друга им всегда было не занимать.