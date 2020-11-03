Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 ноября: более 4000 пациентов с COVID-19 лечат в больницах Приангарья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 3 ноября. Ежедневно количество новых случаев заражения COVID-19 в Приангарье превышает количество выздоровевших. Каждый день более двух сотен заболевших узнают свой диагноз. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе накануне перешагнуло за 25 000. Более 4000 сейчас находятся в больницах региона.

Статистика коронавируса на 3 ноября такова: еще у 245 человек подтвердился коронавирус. Госпитализация потребовалась 28 заболевшим. За сутки выписано 126 справившихся с болезнью.

«Количество подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье – 25273», - сообщают региональные власти. – «Из этого числа выздоровели уже 19890».

В больницах региона сейчас 4092 пациента с COVID-19. К несчастью, еще 14 человек за последние 24 часа от коронавируса скончались. Общее число жертв с начала пандемии уже 584: причиной смерти 464 из них стал COVID-19, еще 120 с таким же диагнозом умерли из-за других болезней.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 3 ноября: еще пять больниц стали инфекционными госпиталями

Заболевших коронавирусом теперь будут также госпитализировать в Нукутскую и Катангскую районные больницы, Иркутскую городскую больницу №5, областную психиатрическую больницу №1 и Ангарский перинатальный центр.

«Специалисты этих медучреждений прошло обучение», - говорят в пресс-службе правительства Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, 3 ноября: растет индекс заболеваемости

В Информационном центре по коронавирусу сообщают, что индекс заболевших на 100 тысяч жителей Приангарья вырос и уже перевалил отметку в тысячу случаев. В ИЦК проанализировали статистику с 27 октября по 2 ноября и выяснили, что сейчас в регионе он составляет 1 030,1.

«Коэффициент за неделю увеличился на 66,8 пункта, что более существенно, чем неделей ранее, когда рост показателя составил 56,3 пункта», - отмечают в ценре. – «Иркутская область по-прежнему на 5 строчке рейтинга регионов Сибири с самыми высокими показателями».

Но тут же специалисты отмечают, что коэффициент распространенности заболеваемости в Приангарье увеличился меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Лучше всего дела в Сибири – в Кемеровской области (показатель там 578,3 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей), хуже всего - в Республике Алтай (там индекс заболевших на минувшей неделе составил 3 599.

Коронавирус в Иркутской области. Фото: ИЦК

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 ноября.

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