Названы районы Иркутской области, где больше случаев COVID-19 на 3 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 ноября. Сразу очевидно, что за минувшие сутки самый большой прирост заболевших, и этим уже никого не удивишь, зарегистрирован в Иркутске - 73 случая из 245. Надо, впрочем, отметить, что накануне он был больше - 89. Ну а в целом в областном центре с начала пандемии заразилось COVID-19 уже 11 тысяч 552 человека, это львиная доля от всех случаев в Приангарье, а их - 25273 .

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 ноября: из красной зоны ушло Бодайбо.

На втором месте по числу новых случаев - Усть-Илимск, который вытеснил из шестерки самых опасных райнов Бодайбо. где давно относительно спокойно. В северном городе 53 новых случая, а всего 833. Причем заболеваемость здесь явно пошла в рост, накануне зафиксировали 30 заражений. На 35 случаев больше стало в Братске, на 39 в Ангарске.

В топ-6, кроме явного лидера - Иркутска ( а заболеваемость в регионе фиксируется с первого апреля 2020 года), входят Ангарск - 2500 инфицированных, Иркутский район - 1700. В эту группу также входят Усть-Кут и Усть-Кутский район - 1506, Братск - 1436 и Усть-Илимск - 833 случая. В то же время Бодайбо по числу ковида уже уступило Эхирит -Булагатскому району, в в этих территориях 730 и 732 случая соответственно.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 ноября: меньше всего больных по-прежнему а Маме

Несмотря на значительное количество заболевших в Приангарье за сутки, в большинстве районов прирост не зарегистрирован. А в зеленой зоне, где остановка по коронавирусу довольно спокойная, 22 территории. Самая хорошая ситуация по-прежнему в Мамско-Чуйском районе, конечно, из-за его значительной удаленности, - 6 случаев. В Зиминском районе -10, в Балаганском -13, на Ольхоне -41.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 ноября.