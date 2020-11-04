Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 ноября: жертв заболевания становится все больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоть сегодня и официальный праздник, плохих новостей о коронавирусе от этого не становится меньше. За минувшие сутки медики зафиксировали 243 новых случая заражения коронавирусом в Иркутской области. Таким образом, всего с начала пандемии, которая длится в нашем регионе с апреля 2020 года, число заболевших COVID-19 достигло 25516. Большая часть из них,а именно 20128 пациентов, уже выздоровели и почти забыли об опасном вирусе. Так 4 ноября окончательный отрицательный тест на COVID-19 получили 238 человек.

"4106 жителей региона находятся в больницах, где получают все необходимое лечение от COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Остальные пациенты с этим диагнозом получают лечение амбулаторно. Например, Из 243 заболевших 4 ноября лишь 14 понадобилась госпитализация".

К сожалению, растут не только показатели заражения и выздоровления, но и смертности. За последнюю неделю погибших от COVID-19 стало даже больше, чем во время пика пандемии, который пришелся на первый месяц лета. За сутки 4 ноября от коронавируса скончались 16 человек - всего жертв инфекции уже 480. Плюс еще 120 человек умерли от иных заболеваний, обострение которых спровоцировало заражение коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 ноября: жертв заболевания становится все больше. Фото: Яндекс

Если мы изучим инфографику с темпами распространения COVID-19 в иркутской области, то увидим, что нынешняя ситуация уже напоминает показатели, на которых пик заболеваемости начал идти на спад. Если мы не будем соблюдать минимальные правила безопасности, то рискуем вновь ощутить серьезный рост подъема количества заражений. Поэтому не забывайте надевать маску в общественных местах, держать социальную дистанцию и чаще мыть руки и лицо.