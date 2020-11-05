С юбилеем, Осинский район

Мэр Осинского муниципального района Виктор Михайлович Мантыков. Фото: архив Администрация Осинского муниципального района

За четыре с половиной десятилетия многое произошло. Отрадно, что население района неуклонно растет, рождаемость остается выше средней по области.

Основой экономики района является сельское хозяйство. В настоящее время на территории района им занимаются сельскохозяйственной деятельностью 140 сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств и более 6 тысяч личных подсобных хозяйств. Наблюдается рост поголовья крупнорогатого скота. Увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах. Осинские фермеры активно участвуют в федеральных и областных программах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства.

На территории района активно реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». За период с 2014 по 2019 год улучшили жилищные условия с использованием социальных выплат 236 семей, введено около 4,5 тысячи квадратных метров жилья, это самый высокий показатель по Усть-Ордынскому округу.

В районе большое внимание уделяется строительству и ремонту дорог. В 2018 году введены автодороги «Подъезд к д. Батхай» и «Подъезд к д. Шотой». Не только жители Осинского района, но и туристы, приезжающие отдыхать на «золотые пески», очень ждут строительства дороги Майск – Рассвет.

В районе активно развивается малый и средний бизнес. Малые и средние предприятия занимаются выпечкой хлеба и производством мясных полуфабрикатов, молочной продукции из натуральных качественных продуктов, организацией общественного питания и бытовыми услугами, строительным бизнесом и торговлей.

В работе администрации Осинского района на первом месте всегда стоит создание социальной инфраструктуры: строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, домов культуры и спортивных залов.

За пять лет сделано немало: проведен капитальный ремонт Осинской и Ново-Ленинской средних школ, спортивных залов в Ирхидейской и Кахинской средних школах, а также в Грязнушинской начальной школе-саду, капитально отремонтированы дома спорта в селах Оса, Обуса и Ново-Ленино.

Осинская система образования славится своими инновационными наработками. В 10 школах и 12 детских садах изучается бурятский язык, в 7 школах и 1 детском садике - татарский язык. Сотни мероприятий проводятся ежегодно учреждениями культуры района. В ряду крупных мероприятий, которые проводятся на территории Осинского района, появились новые праздники: Гэсэриада, проходившая на берегу Братского водохранилища два года подряд, областной фестиваль «Дружба народов Прибайкалья».

В истории спорта Осинского района наблюдается подъем спортивных достижений, особенно борцовской школы района.

Богатство района - это его люди. Осинцы верят в будущее района. У него есть все, чтобы быть процветающим и успешным. 45-летие района - это повод оглянуться назад и шагать дальше - к новым свершениям и высотам.