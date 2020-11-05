Последние новости о коронавирусе в Иркутске 5 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 5 ноября. В Иркутской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 245 жителей Приангарья. Пациентами в больницах стали еще 133 подхвативших заразу. Всего под постоянным присмотром медиков находятся 4239 госпитализированных.

«Общее число случаев заражения COVID-19 на территории региона - 25 761», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Из этого числа выздоровели 20 180 человек, за сутки выписали 52 поправившихся».

К несчастью, о смертельных исходах течения заболевания последнее время сообщается ежедневно. Сегодня, 5 ноября, также стало известно о кончине еще 13 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в регионе достигло уже 613: причиной смерти 491 из них стал COVID-19, еще 122 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 5 ноября: надень маску

Иркутская молодежь в День народного единства, который отмечали накануне, призывали сибиряков сплотиться в борьбе с распространением инфекции. Волонтеры напоминали жителям регионального центра о необходимости носить средства индивидуальной защиты. Участники раздавали маски в общественном транспорте и на остановках.

«Проблема с ношением масок актуальна, причем не только для Иркутска, это проблема всего мира», - рассказал пресс-службе правительства Приангарья один из студентов Иркутского государственного медицинского Университета. – «От того насколько мы ответственно будем подходить к индивидуальной защите, зависит наше общее будущее».

Коронавирус в Иркутске, 5 ноября: вирус стал более агрессивным

В регионе растет не только количество заболевших коронавирусом, но и внебольничной пневмонией. Рост случаев заболевания ею превышает показатели прошлого года. Госпиталь для таких больных на 60 мест с возможностью расширения до 90-120 коек достраивают в Шелехове. Сдать его обещают уже в этом месяце.

«Вирус становится более агрессивным: болеют и люди за 60, и молодые. Важно, чтобы каждый из нас соблюдал меры профилактики», - отмечают в региональном правительстве. – «Врачи настоятельно просят правильно носить маску, более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих».

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске 5 ноября.

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