В Минздраве рассказали, когда эпидемия COVID-19 в Иркутской области выйдет на плато. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом очень тяжелая. С начала пандемии этот диагноз поставлен почти 26 тысячам жителей региона и 11643 тысячам иркутян. В ковидных госпиталях сейчас лечится более 4200 человек, каждую неделю под эти цели перепрофилируются новые, только за последние дни к ним добавились ГКБ №5 Иркутска и Братска, Ангарский перинатальный центр, где есть 130 мест и может быть развернуто еще столько же. Увы, спасти удается не всех. Из-за этой инфекции погибли 613 человек. Поэтому основной вопрос, который волнует каждого — когда все это кончится? Прогноз по коронавирусу в Иркутской области дала замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

На сегодняшний день сказать, что эпидемия через неделю закончится невозможно, не закончится она и через две недели, - рассказала Елена Голенецкая. - Заболеваемость идет на подъем. А мы по опыту знаем,что, как правило, после подъема наступает стабилизация на 2- 4 недели, а потом идет медленное снижение. Летом в июне в Иркутской области шел подъем заболеваемости, потом к концу июля, через полтора месяца, мы вышли на плато. А к нормальной жизни, которая продолжалась, увы, недолго, вернулись в конце августа — начале сентября. Тогда был период, когда и поликлиники принимали всех пациентов, и высокотехнологичная помощь оказывалась. Новый подъем начался 25 сентября.

Подсчитываем. Если все пойдет по летнему сценарию, то уже скоро, к середине ноября, рост случаев коронавируса в регионе замедлится и мы выйдем на плато, которое продлится около месяца. И тогда есть шанс, что ближе к Новому году ситуация пойдет на спад. Правда, в эти планы легко может вмешаться грипп и другие вирусные инфекции, которые утежеляют COVID-19 . Летом, как отмечают специалисты, течение болезни было куда легче. Вероятно, сказывалось и тепло, и большое количество солнечных дней, и отсутствие других ОРВИ. Сейчас же навалилось все разом, поэтому прогноз по коронавирусу в Иркутской области дать сложно.