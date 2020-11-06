Врачи рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Иркутске

Повторные заражения коронавирусом были в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Есть ли риск второй раз подхватить коронавирус? Во время прямого эфира на официальной странице правительства Приангарья во «ВКонтакте» врач сообщил, что в Иркутске подобные случаи уже были.

- У нас в учреждении отмечено два случая повторного заражения коронавирусом, - рассказал заведующий инфекционным госпиталем Иркутской городской клинической больницы № 1 Артем Томаш. - Протекали оба случая также с пневмонией. Средний промежуток времени от первого до второго заражения составил три месяца.

То есть эти пациенты уже переболели коронавирусом во время первой волны, а позже подхватили инфекцию вновь. Как такое могло произойти? Обстоятельства, при которых COVID-19 способен одолеть второй раз, ранее перечисляли эксперты.

- Исходя из новых данных, мы можем выделить три предпосылки повышенного риска повторного заражения коронавирусом, - пояснял «Комсомольской правде» иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Первая - особенность иммунной системы. По предварительным данным, примерно у 5-10% населения уже через 2-3 месяца после перенесенной инфекции количество защитных антител заметно падает. И, хотя сохраняются иммунные клетки памяти (клеточный иммунитет), иммунная защита от COVID-19 у таких людей может быстро ослабевать.

Еще два возможных фактора, по мнению эксперта: способность вируса мутировать (то есть организм приспособился к одним антигенам, но появляются другие), а также условия повышенной вирусной нагрузки, если, например, человек находится в контакте с заболевшими, выделяющими вирус.

Кроме того, Артем Томаш сообщил, что инфекция «молодеет». Коронавирусом в Иркутске стали чаще заражаться люди в возрасте от 40 до 60 лет, а при наличии хронических заболеваний у них могут начаться осложнения, как, допустим, пневмония. Ранее сообщалось, что у 98% пациентов с тяжелой пневмонией подтверждается COVID-19. Поэтому их сразу будут госпитализировать в ковидный госпиталь.

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