Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 ноября: COVID-19 подтверждается у 98% больных тяжелой пневмонией

Собрали для Вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 6 ноября. В Приангарье темп распространения COVID-19 продолжает расти. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения в регионе достигло уже 26 014 человек. Большинство заразившихся из этого числа - 20 304 (плюс 124 за сутки) уже выздоровели. Однако, количество тех, кому требуется помощь медиков велико.

За минувшие 24 часа диагноз подтвердился еще у 253 заболевших, госпитализировали еще 7 подхвативших заразу. Всего в больницах региона лечение от COVID-19 получают 4246 пациентов.

К несчастью, в борьбе с коронавирусом не обошлось без смертей и в нашем регионе. Только за предыдущие сутки в Иркутской области скончались 19 человек с COVID-19. Всего с начала пандемии умерло уже 632 : причиной смерти 509 стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 123 с таким же диагнозом сгубили иные заболеваний.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 6 ноября: больных с тяжелой формой пневмонии – в ковидный госпиталь

На заседании оперативного штаба по коронавирусу накануне озвучили такое решение: больных с тяжелой формой пневмонии из семейных очагов сразу будут увозить в ковидный госпиталь. Это снизит нагрузку на скорую помощь. Да и самим заболевшим будет легче, ведь ранее их сначала везли в провизорный госпиталь, дожидались результата анализа, а уже потом везли в специальное лечебное учреждение.

«Как показывает практика, в 98 % случаев внебольничной пневмонии подтверждается коронавирусная инфекция», - отмечают в правительстве Приангарья.

Коронавирус в Иркутске, 6 ноября: дистанционка для школьников

Осенние каникулы подходят к концу, в ближайший понедельник, школьники должны были выйти на учебу. Однако, накануне стало известно, что заниматься придется дома. Сложившаяся ситуация с распространением коронавируса диктует такое решение. На принятии его настояла санитарно-противоэпидемическая комиссия.

«Это необходимо для того, чтобы сдержать темпы распространения короновирусной инфекции в регионе», - отмечают региональные власти.

Пока дистанционное обучение заявлено на 2 недели – с 9 по 23 ноября. О необходимости подготовиться к удаленному обучению сотрудников школ предупреждали, как только каникулы начались.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 ноября.

Читайте также:

Приостановлены поиски самолета-призрака Ан-2, который исчез в июле. Специалистам предстоит кропотливая работа по обработке отснятого в Иркутской области видео и фотоматериала (подробности)

Синоптики рассказали о скором потеплении в Иркутске. В выходные в Иркутске ожидается до +7 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08