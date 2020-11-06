6 ноября больше всего новых случаев COVID-19 в Братске и Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 ноября обновлена. Ситуация чем дальше, тем жестче. Уже инфицированы более 26 тысяч человек. В данный момент нуждаются в лечении и проходят его больше 8 тысяч жителей региона, это официальные данные оперштаба. Больше 4200 сейчас находятся в больницах, у них состояние тяжелое и среднетяжелое. Умерли 632 человека.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 ноября: где заразы мало

Территорий, где заразы мало, немного. Все-таки заражения в регионе фиксируются с апреля, а отшельников мало, люди общаются между собой. При этом меньше всего случаев именно там, где сообщение с остальной территорией только самолетом - в Мамско-Чуйском районе по-прежнему 6 случаев, в Катангском -7. Здесь, конечно, выявляют только тяжелых больных, потому как другие просто не обращаются в поликлинику - далеко и до нее, от поселков до райцентра по 100-200 км. В Балаганском районе - 14, в Зиминском - 10, в Чунском - 24, в Ольхонском - 43.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 ноября: "красная" зона

Если в территориях, где случаев мало, и населения немного, то красным на карте региона закрашены густонаселенные территории, где вирусу вольготно. Традиционно выделяется шесть таких зон, в каждом - крупный промышленный или добывающий центр. Все больше больных в Иркутске, сегодня уже 11701. На следующей неделе можно будет говорить о том, что областной центр преодолел планку в каждого 50-го заразившегося и двинулся к каждому 40-му. Увы, это так. Ангарск - 2612 инфицированных. Третью строчку удерживает пригород областного центра - 1743. В пятерку опасных входят вахтовый Усть-Кут, новых случаев там нет - 1558 и Братск -1517 заболевших. Можно почти наверняка сказать, что Братск поднимется выше и обойдет Усть-Кут в ближайшие дни. В Усть-Илимске, который фактически вытеснил из первой шестерки Бодайбо, уже 968 случаев заболевания.

Что касается Бодайбо, в котором сейчас разъезжаются приисковые рабочие и на этой территории отмечен 741 больной с начала пандемии, прироста нет. Северян обошел Эхирит-Булагатский район - 754.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 ноября: новые случаи

Новые случаи зафиксированы во всех крупных центрах, коронавирус берет свое. Понятно, что в лидерах практически всегда Иркутск - центр, много больных и просто большой город. В этот раз прибавилось 58 случаев. Но в Братске еще больше - 63. На третьем месте по приросту Ангарск - 54. В Усть-Илимске - плюс 39, в Иркутском районе - плюс 13. Но пригород Иркутска обошел Эхирит- Булагатский район - здесь больных больше на 21, он и замыкает пятерку.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 ноября.