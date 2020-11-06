"Я буду пугать коронавирус весь ноябрь": рок-певица вышла на улицы Улан-Удэ в костюме ковидного ада. Фото: личная страница Натальи Семеновой.

-Смотрите-ка, смерть идет! Или это в коронавирус так теперь наряжаются?, - очередное появление Натальи Семеновой, которую больше знают, рок-певицу и лидера группы "Аборт мозга" Сабрину Амо, произвело фурор на улицах Улан-Удэ. А она обещала так ходить ели и не каждый день, то достаточно часто. Чтобы...пугать коронавирус.

"Я считаю, что если уж делать макияж, то делать его не просто заметным, а символическим, наполненным смыслом. Намедни, прогулялась по улице с лицом, символизирующим коронавирусный ад, творящийся в Улан-Удэ. Я провожу параллели с чумой, читала, что в средние века люди наряжались в чуму, надеясь испугать ее и изгнать из города. Несмотря на горы трупов, они мужественно пугали чуму и она, в конце концов, покидала место дислокации. В общем, я тоже решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Может кто- нибудь вдохновится, главное - не падать духом, как показывает практика", - так она сообщила она об этой акции.

Большинство покрутит пальцем у виска. Но смысл в этом шоу на публику есть. По образованию Наталья психолог и хорошо знает, как парализует человека ужас. Ну примерно так.

"Встретились как-то на дороге паломник и Чума. - Куда идешь? — спросила чума. - В Мекку, поклониться святым местам. А ты? - В Багдад, забрать пять тысяч человек, - ответила Чума. Разошлись они, а через год на той же дороге встретились снова. - А ведь ты обманула меня, - сказал Чуме паломник. - Ты говорила, что заберешь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч! - Нет, - ответила Чума, - я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха".

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К сожалению, в этой притче правда. Страх толкает на неконтролируемые поступки, страх заставляет глотать антибиотики при первых признаках насморка, отказываться от прогулок из опасений заразиться, толпиться в очередях на платные анализы и, в конце концов, подрывает иммунитет. Юмор продлевает жизнь.

"В общем, не парьтесь, я буду весь ноябрь пугать коронавирус, авось поможет. Хотите, присоединяйтесь, естественно, удаленно. Всем душевного благополучия." В лучших традициях black metal предложила всем Наталья Семенова.