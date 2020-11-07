7 ноября больше всего новых случаев COVID-19 в Иркутске и Усть-Илимске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 ноября опубликована. Регион продолжает бороться с опасной инфекцией. Увы, она продолжает атаковать. За сутки поставлено еще 250 диагнозов,в стационары, несмотря на острую нехватку мест, госпитализированы еще 17 жителей региона, всего в больницах лечатся 4265 человек. А общее число заразившихся выросло до 26 274, это самый высокий показатель в Сибири и один из самых высоких в стране. Выписано из больниц с начала эпидемии 20551 заболевших. Погибли 650 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 ноября: зеленая зона

Составляя карту распространения коронавируса в Иркутской области, в том числе и на 7 ноября, территории региона делят на зоны по числу заразившихся. Большая часть районов в зеленой зоне, где от 6-7, как на Маме и Катанге и до 150 случаев коронавируса. "Зеленая зона" это в основном деревни и села, куда нет интенсивного потока горожан. Нет и прироста больных. Как было в Зиминском районе 10 заражений, а в Чуне 24, так и остается. На Ольхон большой поток отдыхающих, поэтому здесь уже 49 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 ноября: желтая зона

Здесь - те города и районы, количество заболевших в которых не особо растет и не дотягивает до первой шестерки. На днях туда попало Бодайбо, там 741 случай и роста заражений нет. А вот поселок Усть-Ордынский и весь Эхирит-Булагатский район, находясь совсем рядом с Иркутском, вероятно, скоро переместится в красную зону. Больных здесь уже больше, чем в Бодайбо и число их растет. Сегодня - 757. В других территориях обстановка такова: Усолье-Сибирское - 438, Тайшет - 294, Черемхово- 267, Нижнеудинск - 252, Слюдянка- 232, Усольский район - 222, Шелехов - 204, Нижнеилимск - 191, Куйтун - 186, Тулун - 177, Оса - 170, Свирск -152.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 ноября: "красная" зона

Здесь обстановка вызывает тревогу, а территории густонаселены. Все больше больных в Иркутске, сегодня уже 11787, основной рост диагнозов пришелся на областной центр - 87. Ангарск - 2620 инфицированных. Третью строчку удерживает пригород областного центра - 1752. В пятерку опасных входят вахтовый Усть-Кут - 1583 и Братск -1526 заболевших. В Усть-Илимске все больше заразившихся, уже 1011 случаев заболевания, и второе место по приросту за сутки - 43. На третьем месте по числу заболевших за сутки Усть-Кут - 29.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 ноября.