Накрыл банду, которая распространяла наркотики по всей Иркутской области: один из лучших полицейских получит в подарок автомобиль

Марк Никитин на службе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В официальном календаре 10 ноября в России с некоторых пор называется Днем сотрудника органов внутренних дел. В народе же его одни по-прежнему называют по старинке – День милиции, другие – День полиции. Но, главное, что в этот день руководители МВД, помимо поздравлений людей в погонах, еще и чествуют своих лучших сотрудников. Тех, кто целыми днями пропадает на службе, сидит в засадах, выезжает на задержания опасных преступников. В Иркутской области одним из победителей конкурса лучшего по профессии сотрудника силового ведомства в этом году стал старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области 31-летний Марк Никитин. За свою работу полицейский получит новенький автомобиль.

- Конечно, одержать победу - это безумно приятно, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Марк Никитин. – В работе всегда стараюсь быть профессионалом. И стремлюсь каждое дело раскрывать лучше, чем предыдущее. Оперативник должен уметь «просчитать» преступника, ведь за каждым преступлением стоит конкретный человек со своими привычками и слабостями. Самое главное – умение добывать и анализировать полученную информацию.

Кстати, полицейским Марк Никитин стал благодаря своему упорству и огромному желанию. С первого раза поступить в институт МВД у него не получилось. Не хватило нескольких баллов. Парень не отчаялся. Целый год готовился, подтягивал свою физическую подготовку и зубрил учебники. Через год Марк сдал все вступительные экзамены на отлично и стал курсантом ВСИ МВД.

- Почему так сильно хотел стать полицейским? - переспрашивает Марк. – Еще подростком я посмотрел фильм «Место встречи изменить нельзя». Он сильно на меня повлиял. Конечно, больше всего мне запомнилась знаменитая фраза Глеба Жеглова «Вор должен сидеть в тюрьме». Для меня она стала девизом по жизни.

Сразу после окончания института в 2012 году Марка распределили по контракту и назначили на должность оперативника в ГУФСИН России по Иркутской области. Молодой лейтенант начал службу в одной из иркутских исправительных колоний строго режима. Там он перекрывал каналы поставки наркотиков в колонию, раскрывал преступления против личности, за что неоднократно поощрялся руководством ГУФСИН.

- Через пять лет я поступил на службу в МВД, в Управление по контролю за оборотом наркотиков, - продолжает Марк. - Там начал выявлять преступников, которые занимаются сбытом наркотиков самым популярным на сегодняшний день способом: через Интернет-магазины в различных мессенджерах.

Так, в конце 2018 года Марку Никитину удалось выйти на след организаторов крупнейшего преступного сообщества, а точнее целого синдиката по продаже запрещенных веществ в Приангарье. Чтобы смертельный бизнес работал и приносил огромную выручку организаторам, у каждого члена этой банды были свои обязанности. Помимо руководителей нелегального бизнеса, в нем «работали» операторы, закладчики, курьеры, кладовщики, и даже кадровики, которые подбирали новых «сотрудников». Передача наркотиков потребителям происходила через тайники-закладки.

Задержание одного из наркоторговцев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Действовали они очень аккуратно, - говорит Марк Никитин. – Постоянно меняли номера телефонов, места жительства, автомобили, в общении друг с другом использовали псевдонимы. Их Интернет-магазин в мессенджере мы нашли легко. А вот вычислить организаторов было непросто. Уже в марте 2019 года нам стали известны все подробности.

По словам полицейских, большинство торговцев сами никогда не употребляют наркотики и ведут здоровый образ жизни. Главная их цель – легкие деньги. А кого травить, им неважно. Вот и организаторы сообщества, на след которого вышел Марк Никитин с коллегами, сами ни разу не пробовали запрещенных веществ. Зато вели шикарный образ жизни. Покупали квартиры, люксовые автомобили, ездили заграницу. А чтобы ни у кого не возникало к ним вопросов, откуда такие деньги, открывали легальный бизнес.

- Наш отдел вел всех участников преступной банды целых 8 месяцев, с марта по ноябрь 2019-го, - говорит Марк Никитин. – Можно было задержать их и раньше. Но, требовалось доказать вину каждого. Мы следили за ними, чтобы взять с поличным. Например, одни из оптовых курьеров направился в Москву за очередной крупной партией «синтетики». Купил в столице машину и сабвуфер, в который спрятал 20 кг наркотиков, и направился через всю Россию в Иркутск. При въезде в Нижнеудинск наркокурьер был задержан сотрудниками спецназа «Гром», наркотики изъяли.

Сколько точно денег заработали наркоторговцы из этого сообщества, по словам полицейского, посчитать невозможно. Суммы гигантские. С одних только 20 кг запрещенных веществ преступники могли выручить порядка 60 миллионов рублей. Всего оперативники задержали 10 человек. Трое из них, которые внутри банды создали еще одно свое собственное ОПГ, уже услышали приговор суда. Они отправились за решетку на сроки от 10 до 14 лет. Главные боссы драгдиллеров и другие участники преступного сообщества еще ждут суда.

- Удивительно, но, даже получив наказание в виде 14 лет колонии, наркоторговец выходил из зала суда и улыбался, - говорит Марк Никитин. – Ему плевать, сколько граждан он отравил, во сколько семей принес горе. Для этих людей человеческая жизнь ничто. Главное – легкие деньги. Поэтому, я считаю, что такие преступники должны нести самое суровое наказание. Чтобы те, кто начинает заниматься торговлей наркотиков, задумались. Ведь это не кино про бандитов. В реальной жизни каждого преступника ждет не всегда счастливый конец.

В свободное от службы время Марк Никитин увлекается it-технологиями, постоянно повышая свой профессиональный уровень, чтобы быть всегда на шаг впереди преступников.

- В день полиции желаю своим коллегам крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия, - заключает полицейский. - И еще профессиональной удачи, которая также нужна в этой нелегкой профессии.