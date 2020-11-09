Сибиряк украл овчарку и разделал ее якобы для лечения туберкулеза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- У меня собаку украли! Немецкую овчарку, дорогую, она 15 тысяч стоит! - заявил накануне в полицию 41-летний мужчина из Улан-Удэ.

Выяснилось, что он привязал пса у продуктового магазина в Железнодорожном районе, а сам пошел за покупками. Думал, ну куда овчарка денется? К ней и подойти-то нельзя, издалека облает! А как вышел с пакетами, питомца и след простыл...

Кто увел собаку, полицейские выяснили по камерам видеонаблюдения, расположенным в том районе. Вором оказался 37-летний сибиряк, уже судимый за кражи. Его нашли буквально по горячим следам.

- У злоумышленника были изъяты останки похищенного животного, которое он вместе с приятелем увел и разделал, по признанию, для лечения туберкулеза, - рассказали жуткие подробности в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование. Подозреваемому грозит до 200 тысяч рублей штрафа, либо до пяти лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накрыл банду, которая распространяла наркотики по всей Иркутской области: один из лучших полицейских получит в подарок автомобиль

В преддверии Дня работника отдела внутренних дел, сыщик Марк Никитин рассказал о своем самом громком деле (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.