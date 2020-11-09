Замуровали: после ремонта улицы Култукской иркутянке забаррикадировали гараж и въезд в ограду

Владелица дома по улице Култукская Татьяна Павлова.

Ремонт одной из самых проблемных дорог Иркутска – улицы Култукской ждали все автомобилисты города. Еще бы, ведь в последние годы она больше напоминала фронтовую дорогу после бомбежки. Кругом лужи, ямы, колдобины… А уж сколько водителей там пробили колеса своих машин, пересчитать невозможно. Но кто больше всего обрадовался тому, что в 2019 году на Култукской, наконец, начался капитальный ремонт, так это местные жители. Вот и семья Павловых, которая больше 20 лет живет в частном доме у самой дороги, думала, что через год, когда Култукскую откроют, на их улицу придет цивилизация: ровный асфальт с ливневками, тротуары, подъезды к ограде.

- Ровный асфальт, конечно, появился, но практически им нас и замуровали, - рассказывает "КП"-"Иркутск" хозяйка дома по улице Култукская, 95 Татьяна Павлова. – Дело в том, что во время ремонта дороги ее уровень подняли на 80 сантиметров. И всю территорию вдоль нашего забора рабочие засыпали. Ворота в гараж и во двор теперь не открыть. Машину загоняем через задний двор и оставляем на улице. Более того, подъезд к дому еще и огородили высоким бордюром. Чтобы зайти в ограду, мы сделали новую калитку и подставили к ней временное крыльцо.

Оказавшись замурованными, Павловы обратились в городскую администрацию. И оказалось, что дом семьи стоит в 2,5 метрах от красной линии, то есть от забора, который разделяет участок и территорию общего пользования. А по закону, требуется не менее 5 метров.

Чтобы попасть во двор, хозяевам пришлось поднимать калитку. Фото: предоставлено Татьяной Павловой

Помимо этого, в департаменте дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска объяснили, что часть гаража попадает на территорию общего пользования, а выезд из него - прямо на автомобильную дорогу. Это небезопасно для дорожного движения, так быть не должно.

- Как он может стоять незаконно, - удивляется Татьяна Павлова. – Мы живем в этом доме с 2001 года. Земля и дом в собственности, межевание прошло.

По словам Татьяны, семье уже предложили альтернативный вариант. Решить проблему предлагают, просто переделав въезд в гаражный бокс с другой стороны. Но для этого нужна большая реконструкция.

- Это означает, что нужно заделать въезд со стороны Култукской, и сломать стену со стороны участка, - говорит Татьяна Павлова. В принципе мы согласны на это. Но что делать с домом? Его тоже надо переносить дальше от дороги. А некуда. Участок у нас в дину всего 12 метров. Зато в ширину – 70. После ремонта дороги наш дом вообще стоит в яме. Не хочется, чтобы вся вода стекала к нам. Ведь в середине прошлого века, когда был поставлен наш дом, движения здесь вообще почти не было. Даже Ушаковского моста еще не существовало. Это была маленькая, тихая улочка.

Фото: предоставлено Татьяной Павловой

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКА

«Документы, подтверждающие законность строительства гаражного бокса, в администрацию Иркутска до сих пор не поступили»

Проектная документация капитального ремонта участка автомобильной дороги по улице Култукская была разработана в 2017 году. В 2019 году она получила положительное заключение государственной экспертизы. Действительно, во время ремонта рабочие поднимали уровень дороги от 20 до 80 см. В том числе на участке, напротив Култукской, 95.Это требовалось сделать для продольного уклона для отвода ливневых вод.

- Эти работы проводились на земельном участке, предназначенном для использования автомобильной дороги, и границы земельного участка по ул. Култукская, 95 не пересекали, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Данные геодезической съемки это подтверждают.

Что касается въезда в бокс, то он должен быть со стороны гаражного кооператива. Документы, подтверждающие законность строительства гаражного бокса, а также соблюдение требований технических регламентов при возведении гаража, в администрацию Иркутска до сих пор не поступили.