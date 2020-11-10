Шесть лет в эфире: радио «Комсомольская правда» в Иркутске» празднует день рождения

Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.

Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» отмечает очередной день рождения. Шесть лет мы вместе с вами, наши слушатели и соавторы, обсуждаем самые важные темы, отвечаем на актуальные вопросы, рассказываем о самых значимых событиях в городе и регионе. А ведь 10 ноября 2014 года, когда на частоте 91,5 FM состоялся наш первый семичасовой марафон в прямом эфире с десятками приглашенных в студию гостей, мы еще не знали – услышит ли нас Иркутск, примет ли?

Спустя шесть лет, мы можем смело заявить, что у нас получилось! Заряд бодрости и хорошего настроения мы даем слушателям уже с 08.05 утра, с выходом в эфир программы «Утро на радио». Затем, целый день наши корреспонденты следят за всеми последними событиями в Иркутске и в Приангарье, и вечером мы рассказываем о них в эфире «Темы дня».

На эфиры к нам часто заглядывают звезды. Вот в таком прекрасном настроении выходил из студии пианист Денис Мацуев

- Но, главное богатство нашей радиостанции - слушатели, - говорит руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко. – У нас потрясающая, грамотная, образованная аудитория! Они сами предлагают темы, дают советы. Слушатели – наши друзья. Ведь многих из них мы уже узнаем по голосам.

С первого года вещания, мы начали расширять линейку радиопередач. Обсуждаем в эфире самые разные темы: ЖКХ, финансы, спорт, здоровье. Особый интерес к информационной программе “Картина недели”, которая выходит в эфир по пятницам в 17:05. И, кстати, нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте irk.kp.ru и на телеканале ТИВИСИ.

В числе постоянных ведущих – известные в Иркутске люди, «лидеры мнений» - журналист Наталья Кравченко, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб, политолог Сергей Шмидт. У этого «общественно – политического шоу» с первых дней появилась своя армия поклонников. Кстати, «Картину недели» можно не только слушать, но и смотреть прямую видеотрансляцию на сайте «КП-«Иркутск».

Певец Шура в гостях на радио "КП"-"Иркутск" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одна фишка нашей станции – тематические марафоны. Неделя нотариата, марафон для абитуриентов и их родителей, ЖКХ-марафон. В чем их суть? Позвонив в прямой эфир, вы можете получить грамотную консультацию нужного вам специалиста в нужной сфере. Так, нашим слушателям даже удается решать свои проблемы.

Об успехах радио «Комсомольская правда» в Иркутске говорят и нескончаемые награды наших ведущих от госструктур, и профессиональных сообществ. Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева уже не раз побеждали в таких престижнейших конкурсах как «Журналист года Иркутской области» и «Золотая запятая».