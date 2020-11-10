В Минспорте рассказали, где появятся спорткомплексы и бассейны в Иркутской области в 2020 году Фото: Анна ПОПОВА

Спорт все ближе! С каждым годом он становится доступнее, и не только для жителей больших городов региона, но и маленьких сел! В Приангарье полным ходом идет строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, площадок, бассейнов. А теперь - к статистике.

В этом году в регионе строители начали работать над 16 объектами, один уже готов - это Ледовый дворец «Байкал», еще 7 закончат к Новому году. Остальные примут первых посетителей уже в 2021 и 2022 годах - это физкультурно-оздоровительные комплексы в Усолье-Сибирском, поселках Балаганск и Жигалово, деревне Карлук Иркутского района, спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Плишкино Иркутского района, а также крытые катки с искусственным льдом в Свирске и Иркутске, Дом спорта в поселке Усть-Ордынском.

Хоккей, коньки и керлинг

Открытия Ледового дворца «Байкал» иркутяне ждали много лет, ведь хоккей с мячом для нас - самый любимый вид спорта. Никакой мороз не страшен, когда «Байкал-Энергия» играет на домашнем поле. Раньше болеть за дружину приходилось на холодных трибунах стадионов «Труд» или «Рекорд», и вот настоящий подарок фанатам и команде - крытый ледовый дворец. Кстати, арену уже успели обкатать. Здесь состоялся этап Кубка России по хоккею с мячом. С 11 по 16 сентября на льду скрестили клюшки сильнейшие команды нашей страны. Затем «Байкал» принял областной турнир по конькобежному спорту, он прошел в сентябре. За победу боролись 130 спортсменов.

- У конькобежцев Иркутской области первый ранний старт, - рассказала региональному минспорту старший тренер сборной Иркутской области по конькобежному спорту Ольга Тарасова. - Обычно мы открывали сезон в декабре на открытом льду. Это здорово, что у нас появился такой замечательный дворец и мы можем проводить турниры даже осенью.

Безусловно, появление «Байкала» иначе как новой эрой в развитии зимних видов спорта в регионе и не назовешь! Площадь ледового дворца более 50 тысяч квадратных метров. В нем есть арена с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга, спортивный, хореографический, тренажерный залы, комнаты для наставников атлетов и судей, конференц-зал. А проводить здесь можно не только всероссийские, но и международные соревнования, «Байкала» отвечает всем требованиям.

В Ледовом дворце "Байкал" уже проходят соревнования Фото: Анна ПОПОВА

Баскетбол в Ново-Ленино

В иркутском микрорайоне Ново-Ленино праздник: буквально на днях на улице Баумана открылся новенький физкультурно-оздоровительного комплекс! Зал универсальный, но ставку делают на баскетбол, ведь на базе центра появится отделение одной из муниципальных спортивных школ.

- Заниматься смогут около 200 детей 8 - 13 лет, - рассказали в администрации Иркутска.

Юных спортсменов, что здорово, возьмут под крыло баскетболисты команды «Иркут». А это значит, что маленьких атлетов будут обучать по методикам тренеров клуба, применять самые передовые технологии, использовать опыт международного, российского и межрегионального сотрудничества.

Для взрослых здесь открыт тренажерный зал, ну а для тех, кто предпочитает занятия на открытом воздухе, на территории центра появятся тренажеры.

Футбол, бокс, гири

Жители Урика пока томятся в ожидании, но на семейных советах уже рассуждают, в какую секцию отдать ребенка и каким видом спорта заняться самим. И их понять можно! Футбол, хоккей, бокс, гиревой спорт, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, теннис - это далеко не полный список видов, которыми можно заняться в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. И он вот-вот откроется.

- Закончить работы должны 30 ноября, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

В центре будет многофункциональный зал с паркетным покрытием, тренажерный и теннисный залы. В комплекс также войдут футбольное поле 60 на 100 метров, беговые дорожки, баскетбольная площадка и трибуны на 300 мест.

КОНКРЕТНО

Какие центры откроются в регионе до конца 2020 года

Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске;

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске;

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Усть-Уда Усть-Удинского района;

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Большой Луг Шелеховского района;

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Урик Иркутского района;

Бассейн в городе Усть-Куте;

Спортивный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района;

Спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тренировки на свежем воздухе полезнее!

А про ГТО не забыли? Площадок с турниками в регионе становится все больше! Только в этом году появилось 13 новых.

- Комплексы предназначены для самостоятельных занятий, подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), активного образа жизни, - рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Площадок для занятий спортом в Иркутской области в 2020-м году открыли еще 13. Фото: Министерство спорта Иркутской области

Итак, площадки ГТО уже открыты в деревне Татхал-Онгой Нукутского района, в селах Оса Осинского района и Кимильтей Зиминского района, в поселках Костино Нижнеудинского района, Залари Заларинского района, Михайловка Черемховского района, Куйтун Куйтунского района, Центральные Мастерские Тулунского района, Большая Речка Иркутского района, а также в Вихоревке, Слюдянске, Усть-Куте, Киренске.

В следующем году тренажеры под открытым небом появятся в Чунском, Казачинско-Ленском, Шелеховском, Усть-Удинском, Качугском, Усольском и Жигаловском районах.

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