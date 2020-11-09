Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет похолодание Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и по все области, 9 ноября, самый теплый день на начавшейся неделе. Показатели уличных термометров бьют все рекорды – они выше климатической нормы едва ли не на десяток пунктов. Днем воздух в региональном центре +7…+9 градусов. Ветер дует с юго-востока 5-10 м/с, осадков не ожидается. Но, уже завтра иркутяне, чье настроение напрямую зависит от погоды за окном, будут напевать «самый лучший день заходил вчера». Ведь уже 10 ноября, в столице Приангарья будет +2..+4. Температура воздуха за окном в будни так и будет колебаться от 0 до +4. Но, для первой декады ноября – и это подарок!

- На неделе с 9 по 15 ноября в регионе ожидается преобладающие влияние воздушных масс с юго-западной Сибири и Казахстана, - рассказала «КП»- Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Характер погоды будет неустойчивым. В ближайшие двое суток и в выходные в Приангарье ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. На севере области осадки прогнозируем в течение всей недели.

Синоптики уверяют, что, несмотря на это, среднесуточные температуры воздуха на территории всей области будут выше климатической нормы на 4-8 градусов, а на том же севере и вовсе на 10-12 пунктов выше обычных ноябрьских цифр.

- В ночные часы на этой неделе показатели по области будут колебаться от -3 до -11 градусов, на севере местами -12..-18, - отмечает Юлия Станиславовна. – Дневные температуры в регионе +4…-2.

В выходные дни 14-15 ноября в Иркутской области похолодает до -5...-9, на севере Приангарья до -12. В Иркутске, который находится на юге региона, в субботу и воскресенье, теплее: -2..-3. Хоть и минус, но теплее, чем в минувшие годы. Что и говорить, ноябрь 2020 сибиряков балует! Успевайте гулять и дышать свежим воздухом!

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