Встречаем Новый год 2021 в ресторане "Узбекистон" вместе с героями "Кавказской пленницы" Леонида Гайдая

Фото: архив компании

2021-й год уже отчетливо маячит на горизонте. Скоро, уже совсем скоро наш самый любимый и ожидаемый праздник - Новый год.

Самое время задуматься, где и как провести предновогодние вечера и саму новогоднюю ночь. А ведь народная примета гласит, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Фото: архив компании

Чтобы единственной заботой в предновогоднюю суету были лишь приятные мелочи, уже сейчас закажите корпоратив в ресторане «Узбекистон»! Гостей ждет развлекательная программа по мотивам легендарного и любимого миллионами фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Посмеяться над шутками Шурика, удивиться находчивости Бывалого, вспомнить любимые песни в исполнении Нины, побыть кунаками влюбленного джигита - на скуку времени точно не будет! А вот «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», «Бамбарбия! Киргуду», «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса»… будут точно. А так же вах, какие тосты и национальные блюда, приготовленные умелыми руками шеф-повара

Фото: архив компании

Для вас зажигательная лезгинка, фокусы, много подарков, музыкальное сопровождение CHERRY SHOW c Аленой Гвоздецкой. Ну и, конечно, какой Новый год без Деда Мороза! Ведущий вечера Виктор Зезюля приготовил для гостей ресторана интересную, насыщенную программу. Проведите главный вечер уходящего года классно, сытно, вкусно!

Фото: архив компании

Специальное новогоднее меню, без сомнения, порадует даже изысканных гурманов. Здесь и традиционные восточные блюда, и привычная европейская кухня, и, конечно, приятные сюрпризы и комплименты от шеф-повара. Восточная кухня, гостеприимство - это каркас, основа «Узбекистона». Новый шеф-повар добавил в меню еще больше традиционных узбекских блюд.

«Узбекистон» - идеальное место для проведения праздника как в формате одной семьи, так и большими компаниями. К вашим услугам на выбор четыре зала вместимостью от 20 до 160 человек.

Фото: архив компании

Организаторы праздника заботятся о своих гостях: для вашей безопасности регулярно проводится санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств, везде стоят санитайзеры, работают бактерицидные лампы, рассадка гостей будет осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Соблюдаются все нормы и правила, чтобы гостю было комфортно, он мог спокойно отдохнуть в непринужденной атмосфере.

Безусловно, в сложившихся условиях пандемии многие задумываются, а стоит ли вкладываться в корпоратив, если он вдруг не состоится? В данном случае можете быть спокойны - организаторы вернут деньги, если мероприятие будет отменено. Однако будем надеяться на благоприятный прогноз и с нетерпением ждать праздника! А ресторан «Узбекистон» вам в этом обязательно поможет. Несколько праздничных часов пролетят незаметно!

Фото: архив компании

Восток - это радость, место, где тебя всегда ждут и всегда рады. Гости ресторана «Узбекистон» всегда улыбаются. Никто не чувствует себя неловко. Здесь уютно и комфортно абсолютно всем. Приходите и вместе с нами проводите уходящий год так, что бы новый 2021-й был наполнен только яркими и добрыми событиями!

Стоимость новогоднего ужина - 3900 рублей на человека. По вопросам бронирования столиков звоните 8 (3952) 20-35-76.

Фото: архив компании

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