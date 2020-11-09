Стало известно, как в Иркутской области будут выдавать бесплатные лекарства от COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе открываются новые стационары, а на долечивание пациентов разрешили отправлять домой. И это решение Минздрава России — главное. Теперь, по новому приказу, будут быстрее освобождаться места с кислородной поддержкой. Медики уже не вынуждены ждать второго отрицательного теста на ковид, чтобы перевести того, кому стало легче, в соседнее отделение для больных средней тяжести. Если человека можно уже долечивать на дому — его выпишу из больницу, как только пойдет на поправку, не дожидаясь теста. Конечно, если он не живет в общаге, коммуналке или в квартире с очень пожилыми родственниками. Для Иркутской области такое решение, когда в ковидных госпиталях уже 4, 5 тысячи заразившихся, а нужно размещать в стационары все новых пациентов с пневмонией — выход. На нем настаивали практикующие врачи. А еще одна позитивная новость касается медикаментов. Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске и регионе - как их получить?

Это оговорено в постановлении правительства региона. Изучаем его внимательно. Итак, первое и основное. Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске и регионе предоставляются всем, у кого подтвержден диагноз COVID-19 при легкой и средней степени тяжести течения заболевания, которая лечится на дому.

Доктор приходит к пациенту, который сдал тест на ковид и он оказался положительным, осматривает его и назначает препараты в точном соответствии с рекомендациями Минздрава России, выписывает рецепт, а потом вносит данные в медкарту . Кстати, больной должен подписать согласие на амбулаторное лечение и соблюдение всех правил изоляции, и это не пустая формальность. За нарушение придется отвечать. Больному сообщают, в какой аптеке есть бесплатные лекарства при коронавирусе в Иркутске ( либо другом городе или селе) по рецепту. Получить медикаменты могут родные, друзья, социальные работники или волонтеры. Если согласие человек оформить отказался, врач не выпишет ему и медицинские средства, не положено. Впрочем, больному дано право передумать и ему все выпишут.

Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске и регионе выписывают по таким правилам. Если с вами вместе не живут родные, которые могут их получить, свяжитесь с волонтерами.