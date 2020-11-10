Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября: много новых заражений в Иркутске и Братске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября. Общие цифры заражения в регионе высоки. Всего 27 тысяч 032 случая заражения, новых из них - 260. Они распределились, прежде всего, по самым крупным территориям. Обо всем по порядку.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября: где больше новых случаев

В антилидерах сейчас сразу несколько крупных городов. Иркутск - здесь за сутки зарегистрировали 47 новых случаев ковида. Но с областным центром может поспорить в этом приросте Братск - плюс 40 случаев. Третью позицию делят Усть-Илимск и Иркутский район, здесь 32 и 31 новых случаев заражения. Из остальных регионов выделяются Усть-Кут (15 новых случаев) и Заларинский район (здесь 13). Но однако заражения есть в очень многих территориях.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября: красная зона

Сегодня в этой зоне находится уже не 6 территорий, как было несколько месяцев подряд, а 8. Много заражений, конечно, прежде всего, в самых крупных городах и промышленных зонах и поблизости от них . Это Иркутск (11967 случаев), Ангарск (2681), Иркутский (1809), Усть-Кутский район (1640) районы, а также Братск (1586), Но, кроме этой пятерки, красным цветом на карте окрашены Усть-Илимск (1117), Эхирит-Булагатский район ( 779) и Бодайбо (748).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября: желтая зона

Здесь - те города и районы, количество заболевших в которых не особо растет. обстановка такова: Усолье-Сибирское - 448, Тайшет - 294, Черемхово- 305, Нижнеудинск - 272, Слюдянка- 352, Усольский район - 222, Шелехов - 221, Нижнеилимск - 191, Куйтун - 197, Тулун - 214, Оса - 170, Свирск -168, Баяндай - 127, Саянск -110, Зима -56.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 ноября: зеленая зона

По-прежнему в регионе много территорий, которые заражены меньше остальных. Это прежде всего отдаленные северные районы - Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский районы. Вблизи Байкала - Ольхонский район. А также другие районы: Чунский, Братский, Тулунский, Балаганский, Усть-Удинский,Качугский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, , Зиминский, Заларинский, Нукутский, Аларский, Черемховский, Боханский.