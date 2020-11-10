Последние новости о коронавирусе в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 10 ноября. Темпы распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье не снижаются, продолжается рост числа зараженных. Ежедневно к подтвержденным случаям заражения COVID-19 прибавляется больше двух с половиной сотен. Выздоравливают гораздо меньше. Медики не раз уже сообщали, что вирус стал злее и агрессивнее, болеют не только пожилые, но и молодые. Многим требуется госпитализация.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 10 ноября такова: подтвердилось еще 260 случаев заражения, от инфекции умерли 18 человек за сутки, от других болезней скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число инфицированных перевалило за 27 тысяч.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 10 ноября: бесплатные лекарства по рецепту

Бесплатные лекарства от коронавируса предоставляются тем, кто лечится на дому. Их выписывает лечащий врач согласно лечению, рекомендованному Министерством здравоохранения России. Больному выдается рецепт на нужные препараты с сообщается, в какой аптеке их можно получить.

Забрать медикаменты могут друзья или родственники при предъявлении рецепта. Если заболевшему не к кому обратиться, помогут волонтеры. При этом обязательным пунктом на получение бесплатных лекарств является подписание согласия на амбулаторное лечение, а также соблюдение самоизоляции.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 ноября: долечиваться – домой

Накануне было озвучено решение Минздрава РФ о том, что пациентов идущих на поправку можно будет отправлять домой, не дожидаясь двух отрицательных тестов. Так в Иркутской области быстрее будут освобождаться койкоместа с «кислородом» необходимые тяжелым пациентам с пневмониями.

Напомним, в Приангарье сейчас более 4, 5 тысяч человек с COVID-19 госпитализировано в больницы. Конечно, выписать человека не смогут, если он проживает в общежитии или с пожилыми родственниками.

Коронавирус в Иркутске, 10 ноября: готовят еще 200 мест

В Иркутске заболевших больше всего, если сравнивать с районами и городами области. Здесь требуется и большее количество коек в больницах. Места для зараженных изыскивают постоянно. Так открыли еще 60 коек в медсанчасти ИАПО. В ближайшие 10 дней, до 20 ноября в Иркутске появятся еще 200 коек для иркутян с диагнозом COVID-19.

Также отделение на 40 мест на курорте «Ангара» для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную пневмонию, из них заняты уже 20.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 10 ноября.

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