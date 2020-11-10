«Газпром добыча Иркутск» отпраздновал 20-летний юбилей

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Работников предприятия поздравил с событием председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, отметив, что ООО «Газпром добыча Иркутск» успешно решает производственные задачи по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Он пожелал газовикам новых трудовых подвигов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Поздравления также поступили от руководителей дочерних предприятий ПАО «Газпром» и других нефтегазовых компаний Иркутской области.

Гендиректор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов заявил, что за время работы компания из небольшой группы единомышленников превратилась в предприятие со штатом почти в 600 человек, которое продолжает расти. Перед компанией стоят непростые задачи, в том числе освоение Ковыктинского ГКМ и организация подачи газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

- Достижение этих целей требует от каждого из нас максимального напряжения сил и самоотдачи, железной дисциплины и сплоченности, а также эффективного применения своих знаний, опыта и умений, - сказал Татаринов.

Напомним, что магистральный газопровод «Сила Сибири» возводится в рамках реализации Восточной газовой программы. Проект позволит сформировать новые центры газодобычи и единую систему транспортировки газа потребителям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также создать мощный экспортный потенциал для поставки топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Свои поздравления газовикам направили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов и многие другие.

«Выражаю глубокую признательность коллективу компании за большой вклад в социально-экономическое развитие Приангарья: восстановление дорог, строительство социальных объектов. Желаю всем работникам и ветеранам компании здоровья, благополучия и новых достижений во благо динамичного развития Иркутской области, Сибири и России!», - отметил в поздравительном слове Игорь Кобзев.

«Поздравляю вас и весь ваш коллектив с 20-летием со дня создания ООО «Газпром добыча Иркутск»! ООО «Газпром добыча Иркутск» - ведущее предприятие газодобывающей отрасли в Восточной Сибири. От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично благодарю весь коллектив ООО «Газпром добыча Иркутск» за весомый вклад в социально-экономическое развитие Приангарья. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего!», - написал в своем поздравлении Александр Ведерников.

ООО «Газпром добыча Иркутск» постоянно участвует в культурных мероприятиях региона. Компания выступает партнером таких знаковых для Приангарья событий, как Международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», оперный фестиваль «Дыхание Байкала», Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Вампилова и многих других. Также газовики часто поддерживают спортивные соревнования, помогают детским образовательным, общественным и социальным учреждениям Иркутской области. Ежегодно проводятся благотворительные мероприятия, посвященные Дню Победы с оказанием помощи ветеранам войны и труженикам тыла.

Во время пандемии COVID-19 компания направила большую часть своих благотворительных средств в помощь медицинским учреждениям: на закупку медоборудования, медикаментов, средств индивидуальной защиты.

Чтобы предупредить распространение коронавируса, почти все юбилейные мероприятия с участием работников компании, в число которых вошли различные творческие конкурсы, флешмобы и игра «Что? Где? Когда?», перенеслись на дистанционную площадку.

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).